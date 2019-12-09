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      Нормандська зустріч: розпочались переговори Зеленського з Макроном – відео

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      Почався нормандський саміт / Кадр з відео

      Розпочався нормандський саміт, участь у якому 9 грудня 2019 року у Франції беруть лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін.

      Як проходить нормандський саміт

      Нормандська зустріч: усе, що важливо знати

      Зеленський вже прибув на саміт у нормандському форматі до Єлисейського палацу в Парижі. Там його на сходах зустрів Макрон. Політики привіталися і зайшли до приміщення для проведення переговорів.

      Коли Зеленський заходив до палацу, невідомі російською мовою вигукували, чи приїде він до Москви на 9 травня, як Макрон.

      Путін теж вже прибув своїм літаком до Парижа. Відповідне відео опублікував російський журналіст Дмитро Смирнов.

      Які питання Зеленський планував підняти на саміті

      Українська сторона планувала обговорити припинення війни на Донбасі. Зокрема – питання розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та тему окупованого Криму.

      Зеленський хотів домовитися з Росією про новий обмін полоненими – "всіх на всіх" до кінця 2019 року. За останніми даними, в полоні в ОРДЛО залишаються 227 українців, а в Росії – ще 115.

      Президент України анонсував, що вимагатиме на саміті, аби майбутні місцеві вибори в ОРДЛО відбулися за українським законодавством, а кордони були під контролем держави. При цьому ще до виборів з окупованих територій мають бути виведені всі незаконні збройні формування.

      Щодо Криму, то Зеленський обіцяв запропонувати новий формат. Зокрема – залучити до обговорення цієї теми США.

      Перед самітом припускалося, що на зустрічі може гостро постати питання постачання газу. Зокрема, що Путін шантажуватиме Україну, адже попередній контракт про транзит газу між Росією та Україною завершується 31 грудня, а укладення нового триває з труднощами.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Володимир Путін Новини Франції Новини Росії Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Україна – Росія Ангела Меркель Проросійські бойовики Окуповані території Еммануель Макрон
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