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      Нормандський саміт у Парижі: з Путіним уже стався конфуз – відео

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      Володимир Путні / "Факти"

      Зараз у Парижі відбувається зустріч у нормандському форматі за участю лідерів Росії, України, Німеччини та Франції. Коли російський президент Володимир Путін їхав на саміт, з ним трапилася доволі кумедна ситуація.

      Як написав у своєму телеграмі-каналі нардеп Олексій Гончаренко, приїзд Путіна трохи загальмував невідомий велосипедист, який викликав переполох. Тому броньованому спецавтомобілю Путіна довелося пригальмувати.

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      Також Гончаренко опублікував відповідне відео. 

      Як кортежу Путіна в Парижі перегородив дорогу велосипедист: відео 

      Зауважимо, що господар Кремля пересуватимуться Парижем на автомобілі Aurus. Ця машина прибула разом із ним у Париж з Росії. Російські офіційні джерела переконують, що це суто російська розробка. Також Aurus відомим під проєктними назвами "Єдина модульна платформа" або "Кортеж". Вперше Путін сів у цей автомобіль під час своєї інавгурації у 2018 році.

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      До слова, перед зустріччю лідер країн «нормандської четвірки» під Єлисейський палац у Парижі з протестом вийшли дві оголені активістки руху Femen. Дівчата скандували гасло "Stop Putin’s War!" (Зупиніть війни Путіна – 24 канал), також одна із них тримала у руках транспарант із написом "Welcome Putin The War Leader" (Вітаємо Путіна – лідера війни – 24 канал). Їх одразу ж затримали правоохоронці.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • У її межах вперше зустрінуться Зеленський і Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Володимир Путін Новини Росії Новини Франції
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