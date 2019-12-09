Нормандський саміт у Парижі: з Путіним уже стався конфуз – відео
Зараз у Парижі відбувається зустріч у нормандському форматі за участю лідерів Росії, України, Німеччини та Франції. Коли російський президент Володимир Путін їхав на саміт, з ним трапилася доволі кумедна ситуація.
Як написав у своєму телеграмі-каналі нардеп Олексій Гончаренко, приїзд Путіна трохи загальмував невідомий велосипедист, який викликав переполох. Тому броньованому спецавтомобілю Путіна довелося пригальмувати.
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Також Гончаренко опублікував відповідне відео.
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Зауважимо, що господар Кремля пересуватимуться Парижем на автомобілі Aurus. Ця машина прибула разом із ним у Париж з Росії. Російські офіційні джерела переконують, що це суто російська розробка. Також Aurus відомим під проєктними назвами "Єдина модульна платформа" або "Кортеж". Вперше Путін сів у цей автомобіль під час своєї інавгурації у 2018 році.
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До слова, перед зустріччю лідер країн «нормандської четвірки» під Єлисейський палац у Парижі з протестом вийшли дві оголені активістки руху Femen. Дівчата скандували гасло "Stop Putin’s War!" (Зупиніть війни Путіна – 24 канал), також одна із них тримала у руках транспарант із написом "Welcome Putin The War Leader" (Вітаємо Путіна – лідера війни – 24 канал). Їх одразу ж затримали правоохоронці.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- У її межах вперше зустрінуться Зеленський і Путін.
- Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.