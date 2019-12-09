Нормандський саміт у Парижі: з Путіним уже стався конфуз – відео

Зараз у Парижі відбувається зустріч у нормандському форматі за участю лідерів Росії, України, Німеччини та Франції. Коли російський президент Володимир Путін їхав на саміт, з ним трапилася доволі кумедна ситуація.

Як написав у своєму телеграмі-каналі нардеп Олексій Гончаренко, приїзд Путіна трохи загальмував невідомий велосипедист, який викликав переполох. Тому броньованому спецавтомобілю Путіна довелося пригальмувати.

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Також Гончаренко опублікував відповідне відео.

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Зауважимо, що господар Кремля пересуватимуться Парижем на автомобілі Aurus. Ця машина прибула разом із ним у Париж з Росії. Російські офіційні джерела переконують, що це суто російська розробка. Також Aurus відомим під проєктними назвами "Єдина модульна платформа" або "Кортеж". Вперше Путін сів у цей автомобіль під час своєї інавгурації у 2018 році.

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До слова, перед зустріччю лідер країн «нормандської четвірки» під Єлисейський палац у Парижі з протестом вийшли дві оголені активістки руху Femen. Дівчата скандували гасло "Stop Putin’s War!" (Зупиніть війни Путіна – 24 канал), також одна із них тримала у руках транспарант із написом "Welcome Putin The War Leader" (Вітаємо Путіна – лідера війни – 24 канал). Їх одразу ж затримали правоохоронці.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: