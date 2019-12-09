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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Рівень довіри до Зеленського: як зустріч у Парижі може вплинути на рейтинг президента

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      Питання завершення війни – одне з визначальних для українців / Офіційний сайт Президента України

      Результати нормандського саміту впливатимуть на рейтинг Зеленського. Але, орієнтуючись на громадську думку в питанні шляхів розв’язання збройного конфлікту на Донбасі, сумнівно, що Зеленський піде на поступки, які б негативно були сприйняті суспільством.

      Таку думку 24 каналу висловив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

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      Водночас, як зауважує соціолог, ставлення до політика формується кількома факторами.

      Досягнення миру – меншою мірою залежить лише від зусиль Зеленського і загалом української сторони. Якщо це не пов’язується з діями Зеленського, а перекладається на іншу сторону, то не надто істотно вплине на рейтинги президента,
      – зазначає Михайло Міщенко.

      Важливо! Згідно опитувань КМІС наприкінці листопада до президента Володимира Зеленського позитивно ставляться 52% українців, негативно – 19%.

      Як даними соціологів змінювалося ставлення до Зеленського позитивно:

      • 73% – у вересні;
      • 66% – в жовтні;
      • 64% – на початку листопада;
      • 52% – в кінці листопада.

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      Фахівець додає: у перші місяці після виборів відбувається сплеск рейтингів президента серед тих, хто за нього не голосував. І саме вони потім відмовляються від підтримки глави держави, Але серед тих, хто голосував за Зеленського, менше всього розчарованих у президентові. Розчарування спостерігається серед прихильників інших політиків, які ще на початку осені висловлювали довіру Зеленському.

      У Зеленського ситуація з рівнем довіри непогана. У Порошенка через приблизно той же термін після обрання уже був негативний баланс довіри, але все залежатиме від діяльності Зеленського,
      – переконаний Михайло Міщенко.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Зустріч проходить 9 грудня в Парижі. У її межах вперше зустрінуться Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

      рейтинг Зеленського
      Ставлення до президента Зеленського / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Володимир Зеленський Війна на Донбасі
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