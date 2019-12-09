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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Нормандский саммит в Париже: с Путиным уже произошел конфуз – видео

      2280 Читати новину українською
      Владимир Путин / Getty Images

      Сейчас в Париже проходит встреча в нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции. Когда российский президент Владимир Путин ехал на саммит, с ним случилась довольно забавная ситуация.

      Как написал в своем телеграмме-канале нардеп Алексей Гончаренко, приезд Путина немного затормозил неизвестный велосипедист, который вызвал переполох. Поэтому бронированному спецавтомобилю Путина пришлось притормозить.

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      Также Гончаренко опубликовал соответствующее видео.

      Как кортежу Путина в Париже преградил дорогу велосипедист: видео

      Заметим, что хозяин Кремля передвигается по Парижу на автомобиле Aurus. Эта машина прибыла вместе с ним в Париж из России. Российские официальные источники убеждают, что это чисто российская разработка. Также Aurus известен под проектными названиями "Единая модульная платформа" или "Кортеж". Впервые Путин сел в этот автомобиль во время своей инаугурации в 2018 году.

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      К слову, перед встречей лидеров стран «нормандской четверки» к Елисейскому дворцу в Париже с протестом вышли две обнаженные активистки движения Femen. Девушки скандировали лозунг "Stop putin's War!"(Остановите войны Путина – 24 канал), также одна из них держала в руках транспарант с надписью "Welcome Putin The War Leader" (Поздравляем Путина – лидера войны – 24 канал). Их сразу же задержали правоохранители.

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • В ее рамках впервые встретятся Зеленский и Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.


      НОРМАНДСКИЙ САММИТ-2019: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Владимир Путин Курьезные новости Новости России Новости Франции
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