Нормандский саммит в Париже: с Путиным уже произошел конфуз – видео

Сейчас в Париже проходит встреча в нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции. Когда российский президент Владимир Путин ехал на саммит, с ним случилась довольно забавная ситуация.

Как написал в своем телеграмме-канале нардеп Алексей Гончаренко, приезд Путина немного затормозил неизвестный велосипедист, который вызвал переполох. Поэтому бронированному спецавтомобилю Путина пришлось притормозить.

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Также Гончаренко опубликовал соответствующее видео.

Как кортежу Путина в Париже преградил дорогу велосипедист: видео

Заметим, что хозяин Кремля передвигается по Парижу на автомобиле Aurus. Эта машина прибыла вместе с ним в Париж из России. Российские официальные источники убеждают, что это чисто российская разработка. Также Aurus известен под проектными названиями "Единая модульная платформа" или "Кортеж". Впервые Путин сел в этот автомобиль во время своей инаугурации в 2018 году.

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К слову, перед встречей лидеров стран «нормандской четверки» к Елисейскому дворцу в Париже с протестом вышли две обнаженные активистки движения Femen. Девушки скандировали лозунг "Stop putin's War!"(Остановите войны Путина – 24 канал), также одна из них держала в руках транспарант с надписью "Welcome Putin The War Leader" (Поздравляем Путина – лидера войны – 24 канал). Их сразу же задержали правоохранители.

Что известно о встрече в нормандском формате:

В ее рамках впервые встретятся Зеленский и Путин.

Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.

Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.



НОРМАНДСКИЙ САММИТ-2019: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ