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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Путин прибыл в Париж на встречу "нормандской четверки": фото, видео

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      Владимир Путин / Getty images

      Самолет российского лидера приземлился в 15:16 по Киеву. Этот момент транслировал ряд российских телеканалов. Первая встреча, которую глава Кремля проведет в рамках нормандского саммита, будет с немецким канцлером Ангелой Меркель.

      Видео с моментом приземления первого борта России в Париже опубликовал в своем твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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      Самолет Путина приземлился в аэропорту "Шарль-де-Голль".

      літак Путіна Париж
      Самолет Путина в аэропорту "Шарль-де-Голль" в Париже / фото Getty images

      Встреча Путина в Париже / фото Getty images


      Путин прибыл в Париж / фото Getty images

      Самолет Владимира Путина приземлился в аэропорту Парижа: видео

      Путин в Париже: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Владимир Путин Новости России Новости Франции авиация
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