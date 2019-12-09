Путин прибыл в Париж на встречу "нормандской четверки": фото, видео
Самолет российского лидера приземлился в 15:16 по Киеву. Этот момент транслировал ряд российских телеканалов. Первая встреча, которую глава Кремля проведет в рамках нормандского саммита, будет с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Видео с моментом приземления первого борта России в Париже опубликовал в своем твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
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Самолет Путина приземлился в аэропорту "Шарль-де-Голль".
Самолет Путина в аэропорту "Шарль-де-Голль" в Париже / фото Getty images
Встреча Путина в Париже / фото Getty images
Путин прибыл в Париж / фото Getty images
Самолет Владимира Путина приземлился в аэропорту Парижа: видео
Путин в Париже: видео