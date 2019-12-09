Путін прибув у Париж на зустріч "нормандської четвірки": фото, відео
Літак російського лідера приземлився о 15:16 за Києвом. Цей момент транслювала низка російських телеканалів. Перша зустріч, яку очільник Кремля проведе у рамках нормандського саміту, буде з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель.
Відео з моментом приземлення першого борту Росії у Парижі оприлюднив у своєму твіттері журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов.
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Літак Путіна приземлився в аеропорту "Шарль-де-Голль".
Літак Путіна в аеропорту "Шарль-де-Голль" у Парижі/ фото Getty images
Путін прибув до Парижа/ фото Getty images
Зустріч Путіна у Парижі/ фото Getty images
Літак Володимира Путіна приземлився в аеропорту Парижа: відео
Путін у Парижі: відео