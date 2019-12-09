Путін прибув у Париж на зустріч "нормандської четвірки": фото, відео

Літак російського лідера приземлився о 15:16 за Києвом. Цей момент транслювала низка російських телеканалів. Перша зустріч, яку очільник Кремля проведе у рамках нормандського саміту, буде з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель.

Відео з моментом приземлення першого борту Росії у Парижі оприлюднив у своєму твіттері журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов. Цікаво: "Зупиніть війни Путіна": активістки Femen влаштували акцію протесту під Єлисейським палацом Літак Путіна приземлився в аеропорту "Шарль-де-Голль".

Літак Путіна в аеропорту "Шарль-де-Голль" у Парижі/ фото Getty images

Путін прибув до Парижа/ фото Getty images

Зустріч Путіна у Парижі/ фото Getty images Літак Володимира Путіна приземлився в аеропорту Парижа: відео Владимир Путин прилетел в Париж на саммит в нормандском формате pic.twitter.com/BAWjHsytK1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019 Путін у Парижі: відео Владимир Путин в Париже pic.twitter.com/rbqnEcKSvs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019