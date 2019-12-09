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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Путін прибув у Париж на зустріч "нормандської четвірки": фото, відео

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      Володимир Путін прибув до Парижа / Getty images

      Літак російського лідера приземлився о 15:16 за Києвом. Цей момент транслювала низка російських телеканалів. Перша зустріч, яку очільник Кремля проведе у рамках нормандського саміту, буде з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель.

      Відео з моментом приземлення першого борту Росії у Парижі оприлюднив у своєму твіттері журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

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      Літак Путіна приземлився в аеропорту "Шарль-де-Голль".

      літак Путіна Париж
      Літак Путіна в аеропорту "Шарль-де-Голль" у Парижі/ фото Getty images
      Путін прибув до Парижа/ фото Getty images


      Зустріч Путіна у Парижі/ фото Getty images

      Літак Володимира Путіна приземлився в аеропорту Парижа: відео

      Путін у Парижі: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Володимир Путін Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Новини Франції Новини Росії авіація
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