16:13
9 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      18:59, 7 грудня
      Вєсті.UA
      18:09, 7 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини політики
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      "Зупиніть війни Путіна": активістки Femen влаштували акцію протесту під Єлисейським палацом

      1522 Читать новость на русском
      Акція Femen під Єлисейським палацом / колаж 24 каналу

      Активістки жіночого руху Femen вийшли із протестом під Єлисейський палац у Парижі, де от-от має розпочатися зустріч лідерів "нормандської четвірки". Так, активістки виступили проти агресивної політики російського лідера Володимира Путіна.

      Дві оголені по пояс дівчини намагалися прорватися до воріт палацу, через які організований пропуск журналістів. Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

      Основне: Нормандська зустріч: усе, що важливо знати

      Активістки скандували гасло "Stop Putin’s War!" (Зупиніть війни Путіна – 24 канал). Гасло було продубльоване на тілах дівчат. Окрім того, одна з дівчат тримала у руках транспарант із написом "Welcome Putin The War Leader" (Вітаємо Путіна – лідера війни – 24 канал).


      Акція протесту активісток Femen/ фото з соцмереж


      Під Єлисейським палацом у Парижі посилені заходи безпеки/ фото Getty images

      Активісток відразу затримали правоохоронці. Слід відзначити, що біля Єлисейського палацу посилені заходи безпеки, прибічні вулиці перекриті, усюди чатує поліція.

      Femen влаштували акцію протесту у Парижі: відео

      Затримання активісток Femen французькою поліцією: відео

       

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося, причини і деталі трагедії
      сьогодні
      9723
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини Франції Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Володимир Путін Новини України Протести Україна – Росія FEMEN
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Як Вища рада правосуддя саботує реформу Зеленського: приклади
      Роман Маселко 58
      сьогодні , 15:30 Прагнення Макрона зблизитися з Росією: які насправді наміри в президента Франції
      Віталій Дейнега 375
      сьогодні , 15:04 Анбандлінг в Україні: що означає та як працює
      Наталія Пристанська 221
      сьогодні , 14:44 "Пістолeт і 300 тисяч доларів": в Антикорсуді показали відeо з обшуку на дачі дружини Труханова
      Катерина Петренко 1594
      сьогодні , 13:18 Нормандська зустріч: усе, що важливо знати
      Вероніка Климська 4003
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук