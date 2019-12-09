"Зупиніть війни Путіна": активістки Femen влаштували акцію протесту під Єлисейським палацом

Активістки жіночого руху Femen вийшли із протестом під Єлисейський палац у Парижі, де от-от має розпочатися зустріч лідерів "нормандської четвірки". Так, активістки виступили проти агресивної політики російського лідера Володимира Путіна.

Дві оголені по пояс дівчини намагалися прорватися до воріт палацу, через які організований пропуск журналістів. Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

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Активістки скандували гасло "Stop Putin’s War!" (Зупиніть війни Путіна – 24 канал). Гасло було продубльоване на тілах дівчат. Окрім того, одна з дівчат тримала у руках транспарант із написом "Welcome Putin The War Leader" (Вітаємо Путіна – лідера війни – 24 канал).



Акція протесту активісток Femen/ фото з соцмереж



Під Єлисейським палацом у Парижі посилені заходи безпеки/ фото Getty images

Активісток відразу затримали правоохоронці. Слід відзначити, що біля Єлисейського палацу посилені заходи безпеки, прибічні вулиці перекриті, усюди чатує поліція.

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