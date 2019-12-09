16:10
9 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:13, 7 декабря
      Вєсті.UA
      18:12, 7 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости политики
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      "Остановите войны Путина": активистки Femen устроили акцию протеста под Елисейским дворцом

      163 Читати новину українською
      Акция Femen под Елисейским дворцом / коллаж 24 каналу

      Активистки женского движения Femen вышли с протестом под Елисейский дворец в Париже, где вот-вот должна начаться встреча лидеров "нормандской четверки". Так, активистки выступили против агрессивной политики российского лидера Владимира Путина.

      Две обнаженные по пояс девушки пытались прорваться к воротам дворца, через которые организован пропуск журналистов. Об этом информирует "Интерфакс-Украина".

      Основное: Нормандская встреча: все, что важно знать

      Активистки скандировали лозунг "Stop Putin's War!"(Остановите войны Путина – 24 канал). Лозунг был продублирован на телах девушек. Кроме того, одна из девушек держала в руках транспарант с надписью "Welcome Putin The War Leader" (Поздравляем Путина – лидера войны – 24 канал).


      Акция протеста активисток Femen/ фото из соцсетей


      Под Елисейским дворцом в Париже усилены меры безопасности/ фото Getty images

      Активисток сразу задержали правоохранители. Следует отметить, что возле Елисейского дворца усилены меры безопасности, прилегающие улицы перекрыты, всюду караулит полиция.

      Femen устроили акцию протеста в Париже: видео

      Задержание активисток Femen французской полицией: видео

       

      "Стража на Банковой": под Офисом Президента до сих пор проходит акция – фото, видео
      сегодня
      4744
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Владимир Путин Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Новости Франции Новости политики Новости Украины Украина – Россия Протесты FEMEN
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Як Вища рада правосуддя саботує реформу Зеленського: приклади
      Роман Маселко 14
      сегодня , 15:30 Прагнення Макрона зблизитися з Росією: які насправді наміри в президента Франції
      Віталій Дейнега 78
      сегодня , 15:05 Анбандлинг в Украине: что значит и как работает
      Наталія Пристанська 82
      сегодня , 14:44 "Пістолeт і 300 тисяч доларів": в Антикорсуді показали відeо з обшуку на дачі дружини Труханова
      Катерина Петренко 1576
      сегодня , 13:20 Нормандская встреча: все, что важно знать
      Вероніка Климська 2022
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук