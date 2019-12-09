"Остановите войны Путина": активистки Femen устроили акцию протеста под Елисейским дворцом

Активистки женского движения Femen вышли с протестом под Елисейский дворец в Париже, где вот-вот должна начаться встреча лидеров "нормандской четверки". Так, активистки выступили против агрессивной политики российского лидера Владимира Путина.

Две обнаженные по пояс девушки пытались прорваться к воротам дворца, через которые организован пропуск журналистов. Об этом информирует "Интерфакс-Украина".

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Активистки скандировали лозунг "Stop Putin's War!"(Остановите войны Путина – 24 канал). Лозунг был продублирован на телах девушек. Кроме того, одна из девушек держала в руках транспарант с надписью "Welcome Putin The War Leader" (Поздравляем Путина – лидера войны – 24 канал).



Акция протеста активисток Femen/ фото из соцсетей



Под Елисейским дворцом в Париже усилены меры безопасности/ фото Getty images

Активисток сразу задержали правоохранители. Следует отметить, что возле Елисейского дворца усилены меры безопасности, прилегающие улицы перекрыты, всюду караулит полиция.

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