Зеленский и Путин будут иметь отдельную встречу в рамках "Нормандии", – росСМИ
Двусторонняя встреча тет-а-тет Президента Украины Владимира Зеленского и лидера России-агрессора Владимира Путина состоится после завершения переговоров в нормандском формате.
Личная встреча президентов также пройдет в Елисейском дворце, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
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Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в "нормандском формате" и совместной пресс-конференции четырех лидеров,
– сказал источник.
В то же время встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель планируются до начала саммита. Также накануне переговоров с ними встретится и Зеленский.
Сама встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже в 17 часов (по Киеву). После этого лидеры дадут совместный брифинг журналистам – в 18:45.
Поэтому, личная встреча Зеленского и Путина, скорее всего, пройдет поздно вечером.
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Официально информацию о переговорах президентов Украины и России пока не сообщала ни одна из сторон.
Что известно о встрече в нормандском формате:
- В ее рамках впервые встретятся Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминированиея этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.