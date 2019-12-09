Зеленский и Путин будут иметь отдельную встречу в рамках "Нормандии", – росСМИ

Двусторонняя встреча тет-а-тет Президента Украины Владимира Зеленского и лидера России-агрессора Владимира Путина состоится после завершения переговоров в нормандском формате.

Личная встреча президентов также пройдет в Елисейском дворце, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в "нормандском формате" и совместной пресс-конференции четырех лидеров,

– сказал источник.

В то же время встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель планируются до начала саммита. Также накануне переговоров с ними встретится и Зеленский.

Сама встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже в 17 часов (по Киеву). После этого лидеры дадут совместный брифинг журналистам – в 18:45.

Поэтому, личная встреча Зеленского и Путина, скорее всего, пройдет поздно вечером.

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Официально информацию о переговорах президентов Украины и России пока не сообщала ни одна из сторон.

Что известно о встрече в нормандском формате: