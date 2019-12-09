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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Зеленский и Путин будут иметь отдельную встречу в рамках "Нормандии", – росСМИ

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      Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет в Париже / Коллаж 24 Канала

      Двусторонняя встреча тет-а-тет Президента Украины Владимира Зеленского и лидера России-агрессора Владимира Путина состоится после завершения переговоров в нормандском формате.

      Личная встреча президентов также пройдет в Елисейском дворце, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

      Важно: Нормандская встреча в Париже: чего ожидать от Зеленского и Путина

      Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в "нормандском формате" и совместной пресс-конференции четырех лидеров,
      – сказал источник.

      В то же время встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель планируются до начала саммита. Также накануне переговоров с ними встретится и Зеленский.

      Сама встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже в 17 часов (по Киеву). После этого лидеры дадут совместный брифинг журналистам – в 18:45.

      Поэтому, личная встреча Зеленского и Путина, скорее всего, пройдет поздно вечером.

      Интересно: Зеленский провел закрытое заседание СНБО по нормандской встрече: результаты

      Официально информацию о переговорах президентов Украины и России пока не сообщала ни одна из сторон.

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • В ее рамках впервые встретятся Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминированиея этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Владимир Путин Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Новости Франции Украина – Россия
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