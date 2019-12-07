Зеленский проводит закрытое заседание СНБО по нормандской встрече

Накануне нормандского саммита президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО проходит в закрытом режиме в Офисе Главы государства.

О закрытом заседании сообщили в Фейсбуке Офиса Президента.

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Решение провести закрытое совещание президент принял накануне по результатам совещания с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины.

Про срочное собрание также сообщал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Что известно о встрече в нормандском формате: