Зеленский проводит закрытое заседание СНБО по нормандской встрече
Накануне нормандского саммита президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО проходит в закрытом режиме в Офисе Главы государства.
О закрытом заседании сообщили в Фейсбуке Офиса Президента.
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Решение провести закрытое совещание президент принял накануне по результатам совещания с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины.
Про срочное собрание также сообщал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопрос Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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