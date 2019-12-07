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      Зеленский проводит закрытое заседание СНБО по нормандской встрече

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      Закрытое заседание СНБО накануне нормандского саммита / Фейсбук Офиса Президента

      Накануне нормандского саммита президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО проходит в закрытом режиме в Офисе Главы государства.

      О закрытом заседании сообщили в Фейсбуке Офиса Президента.

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      Решение провести закрытое совещание президент принял накануне по результатам совещания с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины.

      Про срочное собрание также сообщал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопрос Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
      На улицы Киева 8-9 декабря выйдут десятки тысяч людей
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Нормандский формат Новости политики Нормандская встреча 2019 Новости Украины Владимир Зеленский СНБО Офіс Президента
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