Зеленський провів закрите засідання РНБО щодо нормандської зустрічі: результати

Напередодні нормандського саміту президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. Зустріч, на якій були присутні всі члени РНБО, пройшла у закритому режимі в Офісі Глави держави. Обговорили питання повернення окупованих територій, територіальної оборони та кібербезпеки.

На засіданні затвердили основний сценарій розвитку подій щодо майбутньої нормандської зустрічі, повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов.

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Сьогодні на засіданні РНБО було ухвалено один зі сценаріїв, який буде втілюватися в життя як основний наразі,

– сказав Данилов.

Про що говорили на закритому засіданні РНБО

Секретар РНБО зазначив, що сценарій стосується повернення Україні окупованих Донецької та Луганської областей . Обговорили також бажання України повернути своїх полонених, які перебувають на території Росії, окупованих Криму та Донбасу.

. Обговорили також бажання України повернути своїх полонених, які перебувають на території Росії, окупованих Криму та Донбасу. Друге питання, яке обговорювалося на засіданні, пов'язане з територіальною обороною . Відповідальним за нього призначили генерал-полковника Коваля.

"Ми маємо розуміння, що всі, хто на сьогодні мають бажання долучитися до територіальної оборони, всі добровольці, які мають бажання взяти у цьому участь – будуть найближчим часом долучені до цього питання", – сказав Данілов.

. Відповідальним за нього призначили генерал-полковника Коваля. "Ми маємо розуміння, що всі, хто на сьогодні мають бажання долучитися до територіальної оборони, всі добровольці, які мають бажання взяти у цьому участь – будуть найближчим часом долучені до цього питання", – сказав Данілов. Третім розглянули питання кібербезпеки. Адже Україна щодня відчуває атаки з певних територій на свій кіберпростір.

За словами секретаря РНБО, у цих трьох питання прийняли одноголосне рішення.

Раніше про закрите засідання повідомили у фейсбуці Офісу Президента.

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Рішення провести закриту нараду президент прийняв напередодні за результатами наради з представниками органів сектору безпеки та оборони України.

Про термінове зібрання також повідомляв міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: