Зеленський провів закрите засідання РНБО щодо нормандської зустрічі: результати
Напередодні нормандського саміту президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. Зустріч, на якій були присутні всі члени РНБО, пройшла у закритому режимі в Офісі Глави держави. Обговорили питання повернення окупованих територій, територіальної оборони та кібербезпеки.
На засіданні затвердили основний сценарій розвитку подій щодо майбутньої нормандської зустрічі, повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов.
Сьогодні на засіданні РНБО було ухвалено один зі сценаріїв, який буде втілюватися в життя як основний наразі,
– сказав Данилов.
Про що говорили на закритому засіданні РНБО
- Секретар РНБО зазначив, що сценарій стосується повернення Україні окупованих Донецької та Луганської областей. Обговорили також бажання України повернути своїх полонених, які перебувають на території Росії, окупованих Криму та Донбасу.
- Друге питання, яке обговорювалося на засіданні, пов'язане з територіальною обороною. Відповідальним за нього призначили генерал-полковника Коваля.
"Ми маємо розуміння, що всі, хто на сьогодні мають бажання долучитися до територіальної оборони, всі добровольці, які мають бажання взяти у цьому участь – будуть найближчим часом долучені до цього питання", – сказав Данілов.
- Третім розглянули питання кібербезпеки. Адже Україна щодня відчуває атаки з певних територій на свій кіберпростір.
За словами секретаря РНБО, у цих трьох питання прийняли одноголосне рішення.
Раніше про закрите засідання повідомили у фейсбуці Офісу Президента.
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Рішення провести закриту нараду президент прийняв напередодні за результатами наради з представниками органів сектору безпеки та оборони України.
Про термінове зібрання також повідомляв міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.