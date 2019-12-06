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      Зеленський буде в дуже некомфортній ситуації під час нормандського саміту, – експерт

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      Зеленський опиниться в некомфортній ситуації під час зустрічі в нормандському форматі / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в нормандському форматі опиниться в дуже некомфортній ситуації. Адже президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель хочуть почати домовлятися з Росією.

      "Наш президент буде в дуже некомфортній ситуації, оскільки Макрон, Меркель і Путін діятимуть спільно. Суть цілей Макрона і Меркель – зняти проблему України з міжнародного порядку денного. Тобто вони хочуть почати домовлятися з Росією", – сказав на брифінгу щодо очікувань від нормандської зустрічі виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF) Віктор Андрусів.

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      У них є з Росією питання значно більшого характеру – Китаю, безпеки в Європі і кліматичних угод, зрештою світової фінансової кризи, яка наближається. Їм потрібна Росія як повноцінний партнер у діалозі, з яким вони можуть про це розмовляти,
      – додав експерт.

      Він наголосив, що це неможливо на фоні конфлікту в Україні.

      Як проходитиме нормандський саміт

      Лідери України, Росії, Франції та Німеччини зустрінуться в Парижі 9 грудня о 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом). Після цього о 20:00 за Києвом учасники саміту дадуть спільну пресконференцію.

      Учасники саміту поговорять про розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та анексію Криму.

      Зауважимо, що перед засіданням "нормандської четвірки" канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведе двосторонні зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним. Окремо поспілкуються Зеленський з Путіним.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Володимир Зеленський Новини політики Володимир Путін Ангела Меркель Еммануель Макрон
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