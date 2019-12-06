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      З’явився розклад зустрічі в нормандському форматі

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      Розклад зустрічі в нормандському форматі / Колаж 24 каналу

      Зустріч у нормандському форматі розпочнеться у Парижі 9 грудня о 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом). Учасники – президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

      "Робоче засідання в чотиристоронньому форматі має розпочатися о 16:00 (за Парижем). Спільна конференція запланована на 19:00 (20:00 за Києвом)", – сказала представниця уряду Німеччини Ульріке Деммер, повідомляє Укрінформ.

      До теми: Нормандський саміт у Парижі: останні очікування України та Росії

      Деммер зазначила, що перед засіданням "нормандської четвірки" Меркель проведе двосторонні зустрічі з Зеленським і Путіним.

      "О 15:00 (за Парижем) канцлер проведе коротку двосторонню зустріч сам на сам із президентом Путіним. О 15:30 – з президентом Зеленським", – уточнила представниця німецького уряду.

      За її словами, у Берліні сподіваються, що результатом першого за 3 роки саміту в нормандському форматі стане "новий імпульс у мирному процесі та погодження нових кроків".

      Деммер зазначила, що з жовтня 2016 року, коли відбувся попередній саміт, не вдалося просунутися в питанні мирного процесу. Але в 2019 році "з'явилася нова динаміка" та вдалося зробити конкретні кроки, зауважила вона.

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      Що відомо про зустріч у нормандському форматі

      Зустріч за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі – вперше з 2016 року. Учасники саміту поговорять про розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та анексію Криму.

      Зауважимо, що під час зустрічі президенти України та Росії проведуть окрему особисту розмову.

      Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада).

      Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку там має розміститися майбутня демілітаризована зона.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Війна на Донбасі Новини Франції Україна – Росія Ангела Меркель Володимир Путін Еммануель Макрон
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