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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Появилось расписание встречи в нормандском формате

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      Расписание встречи в нормандском формате / Коллаж 24 канала

      Встреча в нормандском формате начнется в Париже 9 декабря в 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву). Участники – президенты Украины Владимир Зеленский, России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

      "Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16:00 (по Парижу). Совместная конференция запланирована на 19:00 (20:00 по Киеву)", – сказала представительница правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает Укринформ.

      К теме: Нормандский саммит в Париже: последние ожидания Украины и России

      Деммер отметила, что перед заседанием "нормандской четверки" Меркель проведет двусторонние встречи с Зеленским и Путиным.

      "В 15:00 (по Парижу) канцлер проведет короткую двустороннюю встречу один на один с президентом Путиным. В 15:30 – с президентом Зеленским", – уточнила представитель немецкого правительства.

      По ее словам, в Берлине надеются, что результатом первого за 3 года саммита в нормандском формате станет "новый импульс в мирном процессе и согласования новых шагов".

      Деммер отметила, что с октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса. Но в 2019 году "появилась новая динамика" и удалось сделать конкретные шаги, отметила она.

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      Что известно о встрече в нормандском формате

      Встреча с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии пройдет 9 декабря в Париже – впервые с 2016 года. Участники саммита поговорят о разведении войск, обмене пленными, тексте формулы Штайнмайера и аннексии Крыма.

      Заметим, что во время встречи президенты Украины и России проведут отдельную личную беседу.

      Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября).

      Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге там должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Владимир Зеленский Новости политики Владимир Путин Эммануэль Макрон Ангела Меркель Новости Франции
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