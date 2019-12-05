Зеленский и Макрон скоординировали свои позиции перед нормандским саммитом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Разговор ранее был активно анонсирован в СМИ и является очень важным, поскольку состоялся накануне нормандского саммита в Париже.
В ходе разговора президенты скоординировали свои позиции относительно предстоящих переговоров, сообщает Офис Президента.
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Как Макрон готовится к "Нормандии"?
Европейские политические обозреватели писали, что Россия согласилась на новый нормандский саммит, в частности, благодаря тому, что он пройдет в Париже. Мол, там Макрон сможет склонить Зеленского к уступкам Путину.
Кроме того, только за последние полтора месяца Эммануэль Макрон провел два телефонных разговора с Владимиром Путиным, ключевой темой которых была Украина и война на Донбассе.
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