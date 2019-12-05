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      Зеленский и Макрон скоординировали свои позиции перед нормандским саммитом

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      Зеленский и Макрон провели телефонный разговор / afp.com

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Разговор ранее был активно анонсирован в СМИ и является очень важным, поскольку состоялся накануне нормандского саммита в Париже.

      В ходе разговора президенты скоординировали свои позиции относительно предстоящих переговоров, сообщает Офис Президента.

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      Как Макрон готовится к "Нормандии"?

      Европейские политические обозреватели писали, что Россия согласилась на новый нормандский саммит, в частности, благодаря тому, что он пройдет в Париже. Мол, там Макрон сможет склонить Зеленского к уступкам Путину.

      Кроме того, только за последние полтора месяца Эммануэль Макрон провел два телефонных разговора с Владимиром Путиным, ключевой темой которых была Украина и война на Донбассе.

      НЕДАВНИЕ РАЗГОВОРЫ ПУТИНА И МАКРОНА:
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Новости Франции Офіс Президента Президент Украины Владимир Зеленский Эммануэль Макрон
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