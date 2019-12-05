Зеленський і Макрон скоординували свої позиції перед нормандським самітом
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Розмова раніше була активно анонсована у ЗМІ та є дуже важливою, позаяк відбулася напередодні нормандського саміту у Парижі.
У ході розмови президенти скоординували свої позиції щодо майбутніх переговорів, повідомляє Офіс Президента.
Цікаво: Макрон та Меркель союзники України чи Росії
Як Макрон готується до "Нормандії"?
Європейські політичні оглядачі писали, що Росія погодилася на новий нормандський саміт, зокрема, завдяки тому, що він пройде у Парижі. Мовляв, там Макрон зможе схилити Зеленського до поступок Путіну.
Крім того, лише за останні півтора місяці Еммануель Макрон провів дві телефонні розмови з Володимиром Путіним, ключовою темою яких була Україна та війна на Донбасі.
Вибір редакції
-
Головні новини 5 грудня: знайшли ще одну жертву пожежі в Одесі, в Раді побилися "слуги народу"сьогодні , 23:03
-
У "Слузі народу" пояснили провал голосування за звільнення Яременкасьогодні , 22:32
-
Перші учасники Євробачення-2020: які країни вже визначились з конкурсантами престижного шоусьогодні , 21:19