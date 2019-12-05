Зеленський і Макрон скоординували свої позиції перед нормандським самітом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Розмова раніше була активно анонсована у ЗМІ та є дуже важливою, позаяк відбулася напередодні нормандського саміту у Парижі.

У ході розмови президенти скоординували свої позиції щодо майбутніх переговорів, повідомляє Офіс Президента.

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Як Макрон готується до "Нормандії"?

Європейські політичні оглядачі писали, що Росія погодилася на новий нормандський саміт, зокрема, завдяки тому, що він пройде у Парижі. Мовляв, там Макрон зможе схилити Зеленського до поступок Путіну.

Крім того, лише за останні півтора місяці Еммануель Макрон провів дві телефонні розмови з Володимиром Путіним, ключовою темою яких була Україна та війна на Донбасі.