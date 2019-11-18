Перед нормандським самітом Путін і Макрон обговорили Україну

Російський і французький президенти Володимир Путін та Еммануель Макрон провели телефонну розмову. У ході неї найактивніше обговорювалося питання України, зокрема, підготовку до зустрічі у Нормандському форматі, запланованої на 9 грудня.

Обидва лідери підкреслили, що проведення цієї зустрічі повинно сприяти якнайшвидшій та повній реалізації мінських домовленостей, повідомляє пресслужба Путіна.

До слова: У Росії наполягають: особливий статус Донбасу – наріжний камінь перемовин у будь-якому форматі

У цьому контексті Путін та Макрон обговорили необхідність виконання сторонами взятих на себе зобов'язань для завершення російсько-української війни на Сході України. Росіяни вкотре нагадали, що з нетерпінням чекають на особливий статус для Донбасу.

Російський президент також розповів своєму французькому колезі про повернення Україні її військових кораблів, які Росія незаконно захопила під час власної військової провокації у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

Що відомо про зустріч у Нормандському форматі і до чого тут розмова Путіна з Макроном?

Офіс Президента України повідомив, що саміт нормандського формату заплановано на 9 грудня та пройде у Парижі. Проведення заходу обговорив президент Володимир Зеленський з лідером Франції Еммануелем Макроном. У Німеччині також підтвердили, що канцлерка Ангела Меркель візьме участь у саміті.

Згодом узгодження дати проведення саміту підтвердив і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він наголосив: 18 листопада російський президент проведе "дуже важливу" телефонну розмову, пов'язану з підготовкою до саміту.