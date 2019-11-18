Перед нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили Украину

Российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. В ходе него активно обсуждался вопрос Украины, в частности, подготовка к встрече в Нормандском формате", запланированная на 9 декабря.

Оба лидера подчеркнули, что проведение этой встречи должно способствовать скорейшей и полной реализации минских договоренностей, сообщает пресс-служба Путина.

К слову: В России настаивают: особый статус Донбасса – краеугольный камень переговоров в любом формате

В этом контексте Путин и Макрон обсудили необходимость выполнения сторонами взятых на себя обязательств для завершения российско-украинской войны на Востоке Украины. Россияне в очередной раз напомнили, что с нетерпением ждут особого статуса для Донбасса.

Российский президент также рассказал своему французскому коллеге о возвращении Украине ее военных кораблей, которые Россия незаконно захватила во время собственной военной провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Что известно о встрече в Нормандском формате и к чему здесь разговор Путина с Макроном?

Офис Президента Украины сообщил, что саммит нормандского формата запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже. Проведение мероприятия обсудил президент Владимир Зеленский с лидером Франции Эммануэлем Макроном. В Германии подтвердили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите.

Впоследствии согласования даты проведения саммита подтвердил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул: 18 ноября российский президент проведет "очень важный" телефонный разговор, связанныйс подготовкой к саммиту.