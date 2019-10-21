Путін і Макрон поговорили про Україну і організацію нормандського саміту

Французький президент Еммануель Макрон зателефонував своєму російському колезі Володимиру Путіну. У своїй розмові політики поговорили про безпекову ситуацію в Україні та про можливу майбутню зустріч у Нормандському форматі.

Зокрема Путін і Макрон обговорили необхідність детальної підготовки до зустрічі "нормандської четвірки", повідомляє пресслужба російського президента.

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Під час розмови Путін наголосив, що детальна підготовка до можливої зустрічі дозволить виробити нові шляхи до повного втілення Мінських домовленостей. Політики домовилися, що активна робота у цьому напрямку буде продовжена помічниками президентів главами МЗС.

Також було зазначено, що Мінські угоди буцімто є безальтернативним комплексом заходів для врегулювання російсько-української війни на Донбасі. Путін наголосив, що саме українська сторона має виконати усі досягнуті домовленості.

Крім України, президенти також обговорили і безпекову ситуацію в Сирії. Володимир Путін вкотре заявив, що Росія буцімто "вживає усіх необхідних кроків для врегулювання сирійського конфлікту".

Коли відбудеться зустріч у нормандському форматі?Зустріч у нормандському форматі уже переносили кілька разів. Зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції може відбутися лише після розведення сил на Донбасі.



Розведення військ було заплановано на 7 жовтня, але бойовики його зірвали. В ОПУ заявили, що питання щодо розведення сил у Золотому на Луганщині українська влада наразі відклала.