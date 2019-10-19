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      Телефонна розмова Путіна і Меркель: про що говорили

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      Володимир Путін і Ангела Меркель
      Володимир Путін і Ангела Меркель / Markus Schreiber / AР

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним майбутній саміт "нормандської четвірки" та транзит газу через територію України.

      Речник німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що головною темою цієї розмови стала підготовка до проведення саміту "нормандської четвірки".

      Важливо: Коли буде новий закон про особливий статус Донбасу: пояснення Разумкова

      У Кремлі ж заявили, що телефонна розмова між лідерами країн відбулася з ініціативи німецької сторони. Росіяни кажуть, що Путін і Меркель обговорювали імплементацію формули Штайнмаєра в українське законодавство, а також розведення сил і засобів на узгоджених ділянках у населених пунктах Золотому і Петрівському.

      До теми: Формула Штайнмаєра: чи реально провести чесні місцеві вибори

      Що стосується можливого проведення чергового саміту "нормандської четвірки", на думку Росії, "він повинен бути ретельно підготовлений і увінчатися конкретними результатами".

      Коли відбудеться зустріч у нормандському форматі?Зустріч у нормандському форматі уже переносили кілька разів. Зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції може відбутися лише після розведення сил на Донбасі. Розведення військ було заплановано на 7 жовтня, але бойовики його зірвали. В ОПУ заявили, що питання щодо розведення сил у Золотому на Луганщині українська влада наразі відклала.

      Що передбачає формула Штайнмаєра?

      • Фактично, формула Штайнмаєра передбачає порядок виконання пунктів, передбачених Мінськими угодами. Зокрема, формула передбачає здійснення політичних кроків разом з безпековими.
      • Відповідно до неї, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як на окупованих територіях Сходу України пройдуть місцеві вибори.
      • Ці вибори повинні відбутись в ОРДЛО лише за українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, де зазначатиметься: вибори відбулись у відповідності до стандартів ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів.

      Українська влада бачить реалізацію цього плану так:

      1. Виведення російських військ та найманців з Донбасу.
      2. Місцеві вибори на окупованому Донбасі за українським законодавством.
      3. Запровадження тимчасового особливого статус Донбасу на період виборів.
      4. Якщо ОБСЄ визнає вибори вільними і демократичними, особливий статус закріплюється на постійній основі.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Нормандський формат Газовий конфлікт Ангела Меркель Володимир Путін Україна – Росія
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