Телефонный разговор Путина и Меркель: о чем говорили
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным предстоящий саммит "нормандской четверки" и транзит газа через территорию Украины.
Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что главной темой этого разговора стала подготовка к проведению саммита "нормандской четверки".
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В Кремле же заявили, что телефонный разговор между лидерами стран состоялся по инициативе немецкой стороны. Россияне говорят, что Путин и Меркель обсуждали имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство, а также разведение сил и средств на согласованных участках в населенных пунктах Золотом и Петровском.
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Что касается возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки", по мнению России, "он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами".
Когда состоится встреча в нормандском формате?Встречу в нормандском формате уже переносили несколько раз. Встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции может состояться только после разведения сил на Донбассе. Разведение войск было запланировано на 7 октября, но боевики его сорвали. В ОПУ заявили, что вопрос о разведении сил в Золотом Луганской украинская власть пока отложила.
Что предусматривает формула Штайнмайера?
- Фактически, формула Штайнмайера предусматривает порядок выполнение пунктов, предусмотренных минскими соглашениями. В частности, формула предусматривает осуществление политических шагов вместе с вопросами безопасности.
- Согласно ей, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как на оккупированных территориях Востока Украины пройдут местные выборы.
- Эти выборы должны состояться в ОРДЛО только по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указано: выборы состоялись в соответствии со стандартами ОБСЕ и международных стандартов демократических выборов.
Украинская власть видит реализацию этого плана так:
- Вывод российских войск и наемников с Донбасса.
- Местные выборы на оккупированном Донбассе по украинскому законодательству.
- Введение временного особого статуса Донбасса на период выборов.
- Если ОБСЕ признает выборы свободными и демократическими, особый статус закрепляется на постоянной основе.
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