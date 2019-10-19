Телефонный разговор Путина и Меркель: о чем говорили

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным предстоящий саммит "нормандской четверки" и транзит газа через территорию Украины.

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что главной темой этого разговора стала подготовка к проведению саммита "нормандской четверки".

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В Кремле же заявили, что телефонный разговор между лидерами стран состоялся по инициативе немецкой стороны. Россияне говорят, что Путин и Меркель обсуждали имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство, а также разведение сил и средств на согласованных участках в населенных пунктах Золотом и Петровском.

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Что касается возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки", по мнению России, "он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами".

Когда состоится встреча в нормандском формате?Встречу в нормандском формате уже переносили несколько раз. Встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции может состояться только после разведения сил на Донбассе. Разведение войск было запланировано на 7 октября, но боевики его сорвали. В ОПУ заявили, что вопрос о разведении сил в Золотом Луганской украинская власть пока отложила.

Что предусматривает формула Штайнмайера?

Фактически, формула Штайнмайера предусматривает порядок выполнение пунктов, предусмотренных минскими соглашениями. В частности, формула предусматривает осуществление политических шагов вместе с вопросами безопасности.

Согласно ей, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как на оккупированных территориях Востока Украины пройдут местные выборы.

Эти выборы должны состояться в ОРДЛО только по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указано: выборы состоялись в соответствии со стандартами ОБСЕ и международных стандартов демократических выборов.

Украинская власть видит реализацию этого плана так: