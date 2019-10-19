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      Телефонный разговор Путина и Меркель: о чем говорили

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      Владимир Путин и Ангела Меркель
      Владимир Путин и Ангела Меркель / Markus Schreiber / AР

      Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным предстоящий саммит "нормандской четверки" и транзит газа через территорию Украины.

      Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что главной темой этого разговора стала подготовка к проведению саммита "нормандской четверки".

      Важно: Когда будет новый закон об особом статусе Донбасса: объяснение Разумкова

      В Кремле же заявили, что телефонный разговор между лидерами стран состоялся по инициативе немецкой стороны. Россияне говорят, что Путин и Меркель обсуждали имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство, а также разведение сил и средств на согласованных участках в населенных пунктах Золотом и Петровском.

      К теме: Формула Штайнмайера: реально ли провести честные местные выборы

      Что касается возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки", по мнению России, "он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами".

      Когда состоится встреча в нормандском формате?Встречу в нормандском формате уже переносили несколько раз. Встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции может состояться только после разведения сил на Донбассе. Разведение войск было запланировано на 7 октября, но боевики его сорвали. В ОПУ заявили, что вопрос о разведении сил в Золотом Луганской украинская власть пока отложила.

      Что предусматривает формула Штайнмайера?

      • Фактически, формула Штайнмайера предусматривает порядок выполнение пунктов, предусмотренных минскими соглашениями. В частности, формула предусматривает осуществление политических шагов вместе с вопросами безопасности.
      • Согласно ей, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как на оккупированных территориях Востока Украины пройдут местные выборы.
      • Эти выборы должны состояться в ОРДЛО только по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указано: выборы состоялись в соответствии со стандартами ОБСЕ и международных стандартов демократических выборов.

      Украинская власть видит реализацию этого плана так:

      1. Вывод российских войск и наемников с Донбасса.
      2. Местные выборы на оккупированном Донбассе по украинскому законодательству.
      3. Введение временного особого статуса Донбасса на период выборов.
      4. Если ОБСЕ признает выборы свободными и демократическими, особый статус закрепляется на постоянной основе.
      blog_ava
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Владимир Путин Ангела Меркель Газовый конфликт Нормандский формат
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