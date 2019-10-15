Формула Штайнмайера: реально ли провести честные местные выборы

Согласно формуле Штайнмайера, выборы на оккупированных территориях должны быть признаны ОБСЕ соответствующими высоким стандартам. Имеется в виду то, что на оккупированных Россией территориях должен быть украинский суд, полиция и безопасность для всех кандидатов.

Очевидно, что в существующих условиях обеспечить это просто нереально. Более того, еще и до марта.

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Как сказал экс-посол Украины в Хорватии (2010 – 2017 лет) Александр Левченко в программе Виталия Дейнеги "Хроники необъявленной войны", реализовать эти условия в реальной жизни будет очень сложно. Он отметил, что не хватает механизма, который помог бы это сделать.

А в соглашении (говорится о Хорватии – 24 канал) выписано нормально. Они пригласили международную переходную администрацию вместе с миротворцами. Это был инструмент, который помогал имплементации этого мирного соглашения. То есть заходит эта переходная администрация и сразу подвигает чуть в сторону местные. Главной становится международная, так как она обладет самым высоким мандатом, который существует в мире. Это мандат Совета Безопасности ООН,

– пояснил Левченко.

"Местные работают на своем уровне, но даже если случится коллизия с решением международной переходной и местной, конечно, выполняется решение международников. Они главные. Здесь же у международников под собой есть военный контингент, который становится на линии соприкосновения", – отметил Александр Левченко.



Экс-посол Украина в Хорватии (2010 – 2017 лет) Александр Левченко

Он отметил, что сейчас в Украине сложилась тяжелая ситуация. Есть много вопросов, на которые никто не может дать ответов. Например, как россияне на оккупированных ими территориях сами будут разоружаются и уйдут, кто это проконтролирует? Даже процесс разведения они срывают.

А когда заходит международный компонент, переходная администрация, включаются часы. В Хорватии это было 30 суток. 30 суток никто их не трогает, они живут своей жизнью. Но через 30 суток, если вы разоружаетесь, для этого есть пункты. Мы не хотим вас видеть через 30 суток, потому что военные ООН заходят с тяжелым вооружением и будут проверять, ушли вы или нет. За эти 30 суток частично оружие оставили там, но большинство, конечно, вывезли за границу,

– отметил експосол Украины в Хорватии.

Формула Штайнмайера: что нужно знать

• Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Их раньше согласовали советники глав государств нормандского формата.

• Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.

• Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов.

• В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялись ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальных интересов Украины.

• Президент Владимир Зеленский отмечает – это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут какие-либо войска".

• Разведение сил должно произойти, когда оккупанты перестанут стрелять. Пока они специально обстреливают территории, с которых должны отойти украинские войска.

• По словам Зеленского, после достижения договоренностей в Минске, исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

• Точной даты саммита в нормандском формате нет. Предварительно он должен был состояться в сентябре. Россия отказалась от этой даты. Вероятно, что встреча пройдет в октябре.

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