Формула Штайнмаєра: чи реально провести чесні місцеві вибори

Згідно з формулою Штайнмаєра, вибори на окупованих територіях мають бути визнані ОБСЄ такими, що відповідають високим стандартам. Мається на увазі те, що на окупованих Росією територіях має бути український суд, поліція та безпека для всіх кандидатів.

Очевидно, що за наявних умов забезпечити це просто нереально. Ба більше, ще й до березня.

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Як сказав експосол України в Хорватії (2010 – 2017 років) Олександр Левченко в програмі Віталія Дейнеги "Хроніки неоголошеної війни", реалізувати ці умови у реальному житті буде дуже складно. Він наголосив, що не вистачає механізму, який допоміг би це зробити.

А в угоді (мовиться про Хорватію – 24 канал) виписано нормально. Вони запросили міжнародну перехідну адміністрацію разом з миротворцями. Це був інструмент, який допомагав імплементації цієї мирної угоди. Тобто заходить ця перехідна адміністрація і зразу пересуває дещо в сторону місцеві. Головною стає міжнародна, тому що вона має найвищий мандат, який існує у світі. Це мандат Ради Безпеки ООН,

– пояснив Левченко.

"Місцеві працюють на своєму рівні, але навіть якщо прийде колізія рішення міжнародної перехідної та місцевої, звісно, виконується рішення міжнародників. Вони головні. Тут же у міжнародників під собою є військовий контингент, який стає на лінії дотику", – наголосив Олександр Левченко.



Експосол України в Хорватії (2010 – 2017 років) Олександр Левченко

Він зауважив, що зараз в Україні склалася важка ситуація. Є багато питань, на які ніхто не може дати відповідей. Наприклад, як росіяни на окупованих ними територіях самі роззброюються і вийдуть, хто це проконтролює? Навіть процес розведення вони зривають.

А коли заходить міжнародний компонент, перехідна адміністрація, включається годинник. У Хорватії це було 30 діб. 30 діб ніхто їх не чіпає, вони живуть своїм життям. Але через 30 діб, якщо ви складаєте зброю, є для цього пункти. Ми не хочемо вас бачити через 30 діб, бо військові ООН заходять із важкою зброєю і будуть перевіряти, пішли ви чи ні. За ці 30 діб частково зброю склали там, але більшість, звісно, вивезли через кордон,

– наголосив експосол України в Хорватії.

Формула Штайнмаєра: що треба знати

• Україна на неї погодилась. Представник України в ТКГ передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

• Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.

• Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

• В Україні погодження формули сприйняли різко. У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.

• Президент Володимир Зеленський наголошує – це не капітуляція. Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська".

• Розведення сил має відбутися, коли окупанти перестануть стріляти. Поки вони спеціально обстрілюють території, з яких мають відійти українські війська.

• За словами Зеленського, після досягнення домовленостей у Мінську, зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі.

• Точної дати саміту у нормандському форматі немає. Попередньо він мав відбутись у вересні. Росія відмовилася від цієї дати. Ймовірно, що зустріч пройде у жовтні.

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