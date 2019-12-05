Нормандський формат: Макрон та Меркель союзники України чи Росії

В Парижі 9 грудня 2019 року відбудеться зустріч "нормандської четвірки". На ній мають бути присутні президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка ФРН Ангела Меркель, Президент України Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін. На чиєму боці можуть опинитися Макрон та Меркель – обговорювали експерти в ефірі 24 каналу.

Міжнародна експертка Олена Снігир у програмі "Політична анатомія" заявила, що не зводила би тезу до такого вибору: Макрон та Меркель союзники України чи Путіна. Вони в першу чергу відстоюють інтереси Німеччини та Франції. Все залежить вже від Президента Володимира Зеленського. На скільки він зможе їх переконати в тому, що інтереси України, Німеччини та Франції співпадають.

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"І Меркель, і Макрон вони союзники насправді Мінських домовленостей. Для них головне, щоб оцей документ та зобов’язання України, які є, щоб вони були виконані", – зазначив політичний оглядач Дмитро Литвин.

Ми бачимо риторику Макрона, що він говорить? Він говорить, що Росія не такий вже й ворог, й Путін не такий поганий. Зараз він починає загравати проти Трампа з Росією, говорячи, що в нього "вмер мозок",

– повідомив політолог Олег Петровець.

"Він (Макрон – 24 канал") починає вже розвертатися в сторону Росії й починає розпростати свої обійми туди. Про що це говорить? Про те, що вони втомилися від українського питання. Вони хочуть його чим швидше закрити, тому що це питання й потоку, й газу, й економіки. Зрозуміло, що вони зараз будуть вимагати, в тому числі й від Зеленського, якнайшвидше це питання закрити", – додав Олег Петровець.



Макрон та Меркель

Політичний оглядач Дмитро Литвин заявив, коли Макрон дивиться на ситуацію в Європі, то не бачить український конфлікт головним. Він не те, що втомився від нього, а має Сирію та Північну Африку, де в Лівії громадянська війна та постійний потік біженців. Для нього важливо домовитися з Путіним, щоб припинити громадянську війну в Лівії. Це набагато актуальніше завдання, ніж розібратися, що буде в Україні.

Що треба знати про зустріч у нормандському форматі

Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році

Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.

Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

Що таке нормандський формат?Формат переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.