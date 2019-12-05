Портнов зробив Порошенку "ведмежу послугу" – Чумак про справи в ДБР

Справи проти Порошенка в ДБР грають йому ж на руку, адже вони були створені на основі заяв Портнова. Таким чином п'ятий президент може впевнено заявляти про політизованість рішень.

Про це в ефірі 24 каналу в програмі "Політанатомія" розповів керівник ГО "Правозахисна ініціатива" Богдан Чумак.

До теми: Справа Порошенка: у чому підозрюють і що загрожує п’ятому президенту України

За його словами, якщо "треба поховати" чиєсь переслідування, то варто лише зроби його політизованим.

Фактично, Портнов зробив Порошенку дуже гарну "ведмежу послугу". Людина, яка рвала на собі сорочку і казала: "Я от зараз засаджу Порошенка" – просто заносить в ДБР юридичне сміття. Там немає навіть аргументів з точки зору Кримінально-процесуального кодексу для того, щоб там щось відкривати,

– наголосив Чумак.

"Але ДБР і пан Труба чарівним чином відкриває (справу – 24 канал). І що далі? Далі той же Порошенко може вийти і сказати: "Та подивіться, це ж політичне рішення", – підкреслив експерт.

Олександр Леменов, засновник організації StateWatch, додав, що якраз у незаконному переслідуванні Порошенка Зеленський не зацікавлений. Та підтвердив, що заяви Портнова – юридичне сміття.

Якщо проаналізувати 12 кейсів, які були зареєстровані за заявами Портнова, половина з них – це взагалі юридичне сміття. Там не те, що немає складу злочину в діянні, там подій злочину немає,

– ствредив Леменов.



Кримінальні провадження проти Петра Порошенка у цифрах / інфографіка 24 каналу

Чим скандальний Портнов і до чого тут справи проти ПорошенкаАндрій Портнов – юрист, який працював на команду президента-втікача Януковича. Вважають, що саме він розробляв "диктаторські закони" 2014 року. Портнов втік до Росії після Після Революції Гідності. Згодом він жив у Австрії. Раніше перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".



Нещодавно Портнов повернувся до України. Після цього він почав активно протистояти п'ятому президентові Петру Порошенку, подавши на нього заяви в ДБР. Окрім того, Портнов постійно влаштовує скандали з журналістами, грубо обзиває їх "помийними ямами", "опудалами" тощо.



Що відомо про припинення повноважень Труби3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2116 про внесення правок до закону про ДБР.



Одна з прийнятих Радою поправок до закону про ДБР дозволить фахівцям, які розслідували справи вбивств під час протестів на Майдані, продовжити роботу. Інші правки передбачають дострокове припинення повноважень директора ДБР Романа Труби та його заступників.