Головне завдання Зеленського не в тому, аби переконати Путіна, – експертка про зустріч в Парижі

Про зустріч у нормандському форматі, яка відбудеться в Парижі 9 грудня, та про необхідність Володимиру Зеленському преш за все переконати Захід – в програмі 24 каналу "Політина анатомія" розповіла міжнародна експертка Олена Снігир.

На зустрічі в Парижі будуть присутні президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка ФРН Ангела Меркель, Президент України Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін.

До теми: Нормандський формат – що далі? Заяви Зеленського і наслідки переговорів

На думку міжнародної експертки, Зеленському важливо переконувати Захід, адже з Путіним – це неможливий варіант.

Я хочу наголосити, що головне завдання Зеленського в Парижі навіть не переконати Путіна, а переконати Меркель і Макрона, посилити власну позицію. Тому що Путіна немає чого переконувати, бо він не готовий. Проблема в тому, які у Росії цілі щодо України,

– наголосила Снігир.

Також вона додала, що Україні вдалося переконати Захід в тому, щоб Мінські домовленості виконувалися у порядку: спочатку – безпека, а потім вибори. Адже в угоді ніде не зафіксовано, що вони читаються в хронологічному порядку, там просто перелік вимог. Окрім того, підкреслила експертка, має бути буферний часовий період між закриттям кордону і виборами.

► Макрон і Меркель – союзники України чи Росії

Олена Снігир заявила, що не зводила би тезу до такого вибору: Макрон та Меркель союзники України чи Путіна. Вони перш за все відстоюють інтереси Німеччини та Франції. Все залежить вже від Президента Володимира Зеленського. На скільки він зможе їх переконати в тому, що інтереси України, Німеччини та Франції співпадають.

Натомість політолог Олег Петровець у прогамі "Політанатомія" зазначив інакше.

Ми бачимо риторику Макрона, що він говорить? Він говорить, що Росія не такий вже й ворог, й Путін не такий поганий. Зараз він починає загравати проти Трампа з Росією, говорячи, що в нього "вмер мозок",

– повідомив політолог Олег Петровець.



На нормандській зустрічі Меркель і Макрон будуть по різні сторони барикад? / Фото Getty

Якої думки інші експерти щодо Макрона та Меркель – читайте тут.

► Плани Путіна на зустрічі в Парижі

Політолог Олег Петровець зазначив, що Путін їде на зустріч з однією метою – він бачить, що на цій зустрічі може щось для себе увірвати.

Йому буде важко переламати Україну у ситуації (транзиту газу, – 24 канал) на рік контракту. Нам цікаво залучити до цього процесу ще і Європу, щоб був контроль тристоронній,

– сказав Петровець.

Розширену думку політолога про плани Путіна – читайте тут.

Також в програмі "Політанатомія": Роман Труба і ДБР

► "Труба інституційно неспроможний керувати будь-чим"

За чотири місяці перебування на посаді очілька ДБР Роман Труба не зробив жодного кроку проти чинного президента. Крім того, він робив чимало лояльних заяв, а також робив все те, про що його просили. Про це зазначив експерт у сфері антикорупційної політики Олександр Леменов.

За словами експерта, є дві основні причини усунення з посади Романа Труби. Перша – інституційна неспроможність, друга – максимальна токсичність.

Більше про вплив токсисного Портнова на ДБР – читайте тут.

► "Портнов зробив Порошенку "ведмежу послугу"

Справи проти Порошенка в ДБР грають йому ж на руку, адже вони були створені на основі заяв Портнова. Таким чином п'ятий президент може впевнено заявляти про політизованість рішень. Про це в програмі розповів керівник ГО "Правозахисна ініціатива" Богдан Чумак.

"Фактично, Портнов зробив Порошенку дуже гарну "ведмежу послугу". Людина, яка рвала на собі сорочку і казала: "Я от зараз засаджу Порошенка" – просто заносить в ДБР юридичне сміття. Там немає навіть аргументів з точки зору Кримінально-процесуального кодексу для того, щоб там щось відкривати", – наголосив Чумак.



Порошенко може використати справи в ДБР

Більше про те, як Порошенко може скористатися цим – читайте тут.