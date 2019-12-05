Путін розуміє, що зможе щось для себе увірвати, – експерт про вигоду РФ від зустрічі

Вже 9 грудня Володимир Зеленський у Парижі має зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Зустріч відбуватиметься у рамках нормандського формату, який не проводиться вже декілька років. Українці сподіваються на припинення Росією бойових дій на сході України, але є й побоювання, що заради цього нам доведеться піти на поступки.

У прямому ефірі 24 каналу ведучий програми "Політанатомія" Артем Овдієнко зазначив, що Путіну не цікаво було б поновлювати нормандський формат, але дещо змінилося. По-перше, в України новий очільник. І по-друге, він хоче примусити нас підписати короткостроковий контракт на транзит російського газу.

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Політолог Олег Петровець зазначив, що Путін їде на зустріч з однією метою – він бачить, що на цій зустрічі може щось для себе увірвати.

Йому буде важко переламати Україну у ситуації (транзиту газу, – 24 канал) на рік контракту. Нам цікаво залучити до цього процесу ще і Європу, щоб був контроль тристоронній,

– сказав Петровець.

Він підкреслив, що в України є перевага у переговорах. Йдеться про те, що російський "Газпром" має заборгованість перед Україною. І Петровець сказав, що ми маємо багато факторів, які насправді нам допомагають схилити Путіна до того, щоб укласти саме десятилітній контракт.



Політолог Олег Петровець

Що відомо про газову ситуацію між Україною і РФ?

Наприкінці листопада у Відні між Україною та Росією відбувся черговий раунд переговорів про транзит газу. Щоправда, цього разу у двосторонньому форматі. Тож, Єврокомісія участь у перемовинах не брала.

Сторони шукали компроміс щодо укладання нового договору на транзит газу. Адже чинний десятирічний договір спливає цього року. Раніше у "Газпромі" заявляли, що надіслали "Нафтогазу" пропозицію про укладання нової річної угоди на транзит газу, або ж продовження чинних контрактів. Але лише у випадку, якщо Україна відмовиться від претензій у Стокгольмському арбітражі.

В українському уряді таку пропозицію називають неприйнятною і закликають "Газпром" сплатити борг. Крім цього, Україна та ЄС наполягають, що новий контракт мають укласти за європейськими правилами.



Українська стороно закликає "Газпром" сплатити борг

Політичний оглядач Дмитро Литвин пояснив, що Путін пам'ятає те, що востаннє у 2016 році зустрічався з Петром Порошенком. І тоді між ними були певні домовленості:

розведення військ у декількох ділянках;

підписання формули Штайнмаєра.

"Путін не проводив переговори ці три року, бо чекав, коли Україна виконає домовленості", – заявив Литвин. Також він додав, що Путін просто не міг не зустрітися.

До слова, українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".