Коли подавати показники

Показники за споживання газу рекомендується подавати з 1 по 5 число кожного місяця. Проте, не варто забувати, що українці платять ще й за транспортування газу фіксовану ціну, яка нараховується автоматично.

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Для того аби зафіксувати коректні дані необхідно записати число без урахування значень червоним кольором і цифр після коми.

Як подавати показники лічильника

Дані з лічильника можна подати так:

передавати свідчення оператору ГРМ (облгазу);

на сайті або у чат-боті облгазу;

зателефонувавши в контакт-центр облгазу.

Нагадаємо, що окрім регулярного передавання показників споживачі зобовʼязані здійснювати й повірку лічильника газу. ЇЇ треба проводити раз на два роки.

Зауважте! Усі громадяни, в яких настав цей термін, мають звернутися до постачальника та замовити відповідну послугу. Винятком є люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях.