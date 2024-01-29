Коли подавати показники

Показники за споживання газу рекомендується подавати з 1 по 5 число кожного місяця. Проте, не варто забувати, що українці платять ще й за транспортування газу фіксовану ціну, яка нараховується автоматично.

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Для того аби зафіксувати коректні дані необхідно записати число без урахування значень червоним кольором і цифр після коми.

Як подавати показники лічильника

Дані з лічильника можна подати так:

  • передавати свідчення оператору ГРМ (облгазу);
  • на сайті або у чат-боті облгазу;
  • зателефонувавши в контакт-центр облгазу.

Нагадаємо, що окрім регулярного передавання показників споживачі зобовʼязані здійснювати й повірку лічильника газу. ЇЇ треба проводити раз на два роки.