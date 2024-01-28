Керівник аналітичного напрямку мережі "АНТС" Ілля Несходовський розповів 24 Каналу, що економіка України лише починає відходити від шоку, в який була занурена на початку повномасштабного вторгнення Росії. Проте говорити про стрімке зростання наразі зарано.
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Адаптувались до удару 2022 року
В 2022 році, коли розпочалась війна Росії проти України, відбулось значне падіння валового внутрішнього продукту – на 28%.
Проте в 2023 році відбулась деокупація значної частини території України. Внаслідок цього відновили роботу підприємства на цих територіях. Також приблизно 2 мільйони громадян, які на початку війни виїхали за кордон, повернулися в Україну.
В результаті в 2023 році було зростання на 5%. Проте це певною мірою не стабілізація, а "відскок від дна",
– пояснив керівник аналітичного напрямку мережі "АНТС".
Щодо прогнозу на 2024 рік, то зростання економіки України складе лише 3%. Це пов'язано з тим, що ще триватиме процес "відштовхування" від того "дна", на якому ми перебували у 2022 році.
На сьогодні наша економіка у співвідношенні до 2022 року зросла на 75%. У наступному році можемо очікувати 76 – 77%.
"Тому не можна впевнено говорити, що Україна переживає економічне зростання. Якби відбувався справжній прорив в економіці, вона б зростала на 10% в наступні роки. Насправді ж ми просто адаптувалися до того удару, який пережили у 2022 році. Відповідно економіка також адаптовується до нових реалій", – наголосив Несходовський.
Прогнози щодо економіки України
- У 2023 році НБУ покращило прогнози щодо темпів зростання економіки України. Так через врожай сільськогосподарських культур у 2023-му, інфляція знизилась. Також втримав ситуацію в економіці мораторій щодо "заморожування" тарифів.
- Водночас у 2024 році за прогнозами НБУ інфляція може тимчасово прискоритись. Проте має повернутися до сталого рівня. Так, у цьому році інфляція становитиме 9,8%.
- Також голова Національного банку Андрій Пишний наголосив, що у 2023 році в Україні не було жодної емісійної гривні. А бюджетний дефіцит фінансував не коштом друку грошей. За словами Пишного, 2024 рік Україні також вдасться пройти без додаткової емісії.
- Водночас член ради Національного банку України Василь Фурман наголосив, що на 2025 – 2026 роки Нацбанк прогнозує продовження зростання української економіки. Це відбудеться, за його словами, завдяки інвестиціям, євроінтеграційним реформам та м'якій фіскальній політиці.