Когда подавать показатели
Показатели потребления газа рекомендуется подавать с 1 по 5 число каждого месяца. Однако не стоит забывать, что украинцы платят еще и за транспортировку газа фиксированную цену, которая начисляется автоматически.
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Для того чтобы зафиксировать корректные данные, необходимо записать число без учета значений красным цветом и цифр после запятой.
Как подавать показатели счетчика
Данные по счетчику можно подать так:
- передавать показания оператору ГРМ (облгаза);
- на сайте или в чат-боте облгаза;
- позвонив в контакт-центр облгаза.
Напомним, что кроме регулярной передачи показателей потребители обязаны осуществлять и поверку счетчика газа. Ее нужно проводить раз в два года.