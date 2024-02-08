Законопроєкт уряду про мобілізацію пропонує, що громадяни, які зараз визнані обмежено придатними, повинні проходити повторну перевірку впродовж 9 місяців. Адже буде лише 2 статуси: придатний або непридатний.

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Усі люди з інвалідністю повинні будуть пройти перевірку

Законопроєкт пропонує, що усі люди з інвалідністю матимуть відстрочку від мобілізації. Відповідно, мобілізувати людей з інвалідністю після ухвалення законопроєкту №10449 не будуть. Однак військовозобов'язані з таким статусом повинні будуть пройти перевірку.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, що були визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або, відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6 –12 місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії),

– мовиться у законопроєкті.

Буде лише 2 статуси щодо придатності

Законопроєкт пропонує розділити військовозобов'язаних на 2 групи: придатні та непридатні.

Люди, які мають статус обмежено придатних, будуть зобов’язані пройти перевірку протягом 9 місяців, після чого їхній статус буде визначений як придатний або непридатний до військової служби.

Коли зміни можуть набрати чинності

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Однак далі є ще 14 днів на внесення правок. Після цього законопроєкт будуть у другому читанні.

Депутат Ярослав Железняк вважає, що його ухвалять 22 – 24 лютого, а підпишуть на початку березня. Тобто зміни можуть запрацювати вже у квітні.