Коли зростуть тарифи
Олег Попенко розповів для 24 Каналу, що ціни на електроенергію у 2024 році зростуть двічі. Вартість може збільшитися дуже суттєво.
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Наскільки я знаю, у 2024 році планується, що ціни на електроенергію зростуть двічі за рік. Тобто одне зростання буде орієнтовно 1 травня – 1 червня, а друге 1 жовтня або 1 листопада. Як показує практика, от минулого року з 1 червня підняли тарифи перший раз, а потім 1 листопада вирішили не піднімати. Проте цього року в планах таке зростання тарифів є.
Вартість світла може зрости так:
- на першому етапі – до рівня 3,5 – 4 гривні.
- друге зростання – до 5,5 – 6 гривень.
Чи зростуть ціни під час опалювального сезону
Герман Галущенко запевнив українців, що протягом опалювального сезону, ціни на електроенергію залишаться сталими.
Коли відбуваються різні маніпуляції, я завжди закликаю звертатися до офіційних джерел. Ми не плануємо підвищення тарифів протягом цього опалювального сезону. Відповідні рішення ухвалено, є постанова уряду, що діє до кінця квітня і встановлює рівень тарифів. Все решта – домисли, які є звичайними маніпуляціями.