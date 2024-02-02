Як можуть зрости ціни на електроенергію

У 2024 році ціни на електроенергію можуть зрости двічі, розповів Олег Попенко для 24 Каналу. Вартість під кінець року може скласти 6 гривень.

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Олег Попенко Експерт з питань ЖКП Наскільки я знаю, у 2024 році планується, що ціни на електроенергію зростуть двічі за рік. Тобто одне зростання буде орієнтовно 1 травня – 1 червня, а друге 1 жовтня або 1 листопада. Як показує практика, от минулого року з 1 червня підняли тарифи перший раз, а потім 1 листопада вирішили не піднімати. Проте цього року в планах таке зростання тарифів є.

Він спрогнозував, що вартість зростатиме так:

на першому етапі – до рівня 3,5 – 4 гривні.

друге зростання – до 5,5 – 6 гривень.

Нагадаємо! Нині вартість електроенергії становить 2,64 гривні за кіловат-годину.

Яка реальна ціна електроенергії

На думку Попенка, реальна вартість електроенергії для населення є значно меншою ніж розповідають інші експерти. Він пояснив, що треба враховувати різні фактори.

Якщо порахувати приблизну вартість, то виходить десь на 4,5 гривні. Знову ж таки, плюс-мінус, потрібно враховувати щорічну інфляцію, зміну цін на ринку вугілля, подорожчання атомної складової, паливної. Тому вона може коливатися, але на сьогодні орієнтовна вартість електроенергії десь до 4,5 гривні,

– сказав він.

В цю суму вкладені розрахунки обленерго, проте на думку експерта їх теж треба переглянути.

Як показує практика, регулятор приймає цифри досить завищені до розрахунків. Завищені, я маю на увазі, наприклад, довжину електромереж, які прописують у документах Обленерго, які є складовою собівартості. Так от реальних цифр довжини електромереж я не бачив, ну, і тим паче не бачив акти прийому-передачі,

– пояснив фахівець.

Тож потрібно зробити спочатку повний аудит ціноутворення електроенергії, каже співрозмовник, тоді вартість електроенергії буде не 4,5 гривні, а, можливо, і 3,5 – 4 гривні.

Від чого залежить вартість світла

Попенко виділив три складових:

вартість генерації (АЕС, ГЕС, ТЕС, імпорт тощо);

вартість послуг оператора систем розподілу, тобто Обленерго;

вартість послуг систем передачі, тобто Укренерго.

До кінця опалювального сезону ціни будуть стабільними

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що вартість електроенергії для населення не зміниться до кінця опалювального сезону.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Коли відбуваються різні маніпуляції, я завжди закликаю звертатися до офіційних джерел. Ми не плануємо підвищення тарифів протягом цього опалювального сезону. Відповідні рішення ухвалено, є постанова уряду, що діє до кінця квітня і встановлює рівень тарифів. Все решта – домисли, які є звичайними маніпуляціями.

Боржникам відключать світло

До слова 29 грудня 2023 року уряд прийняв постанову №1405, яка скасовує заборону на відключення світла за несплату для деяких громадян. Тож уже в січні боржникам почали надходити попередження про відключення світла.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко розповів, що в першу чергу відключатимуть тих, хто має найбільші борги. Проте мораторій досі діє на окупованих територіях.

Сергій Коваленко Генеральний директор Yasno Ми щомісяця сповіщаємо клієнтів про стан рахунку, всі знають, чи є у них борг, чи ні. Коли ж ми подаватимемо на відключення, то власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення, ще за 5 днів – сповіщення від ОСР.

На його думку, це має стимулювати споживачів вчасно сплачувати ЖКП.