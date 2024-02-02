Кому відключатимуть світло

29 грудня 2023 року уряд прийняв постанову №1405, яка скасовує заборону на відключення світла за несплату для деяких громадян.

Читайте також Зменшення фінансових потоків: яка сума переказів українців з-за кордону за 2023 рік

Ще на початку січня регулятори почали повідомляти своїх споживачів про імовірні відключення. Зокрема, Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія опублікувала попередження.

Не зволікайте з оплатою, та погасіть існуючу заборгованість за спожиту електроенергію,

– йдеться у повідомленні

Речниця ТОВ "ЕНЕРА Вінниця" Тетяна Колодій також закликала громадян до термінового погашення боргів. У разі несплати вона анонсувала відключення.

Ми будемо попереджати наших боржників про те, що вони мають борг, який вони мають сплатити. У разі якщо споживач не розраховується за отримані послуги, ми надсилаємо попередження. Упродовж 10 днів споживач має відреагувати,

– уточнила Колодій

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко пояснив, що через значні борги українців, Кабмін погодив відключення боржників. Це має стимулювати споживачів вчасно сплачувати ЖКП.

Сергій Коваленко Генеральний директор Yasno Ми щомісяця сповіщаємо клієнтів про стан рахунку, всі знають, чи є у них борг, чи ні. Коли ж ми подаватимемо на відключення, то власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення, ще за 5 днів – сповіщення від ОСР.

Зверніть увагу! Станом на тепер, відключатимуть тих, хто має найбільші борги. Мораторій продовжить діяти на окуповані території та на зону активних бойових дій.

Міненерго створило групу, яка відповідатиме за погашення боргів

27 січня міністр енергетики Герман Галущенко оголосив про створення спеціальної групи, яка буде відповідальна за відпрацювання механізму погашення боргів. До уваги будуть братися інтереси усіх сторін.

Група має оперативно напрацювати дієвий механізм збалансування фінансового стану учасників ринку електроенергії, зокрема, оператора системи передачі, виробників електроенергії з альтернативних джерел, яким встановлено "зелений" тариф, гарантованого покупця,

– йдеться у повідомленні Міністерства

Головою робочої групи є Галущенко. Також туди входять представники з:

Міненерго;

ДП "Гарантований покупець";

АТ "Оператор ринку";

профільних енергетичних асоціацій

НКРЕКП.

Яку суму боргу треба накопичити, щоб відключили світло

Експерт з питань енергетики "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп зазначив, що на відключення впливатиме не тільки сума, а і термін боргу. Якщо заборгованість триває більш як 2 місяці і перевищує 3 тисячі гривень, домогосподарство має терміново розв'язати цю проблему. У іншому випадку, може відбутися відключення.

При цьому, непобутові споживачі і надалі не підпадають під відключення. "Укренерго" вимагає перегляду списку компаній і впровадження обмеженої кількості підприємств, для яких діятиме це правило.

Чому скасували мораторій

Борги українців за світло сягнули понад 20 мільярдів гривень. Одними з найбільших боржників є жителі Києва та Чернівецької області.

Через ці заборгованості, регулятори не можуть покривати власні витрати. Щобільше, знижується донорська можливість компаній покривати різницю між тарифом, який сплачують споживачі і реальною вартістю світла.

Зараз компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" займаються цим субсидуванням. При цьому, постачальники, уже мають борг понад 40 мільярдів гривень. Така заборгованість спричиняє кризу ліквідності, а це своєю чергою, шкодить стабільності електропостачання.

Зауважте! Якщо борги будуть збільшуватись імовірна кризова ситуація, через яку постраждають усі споживачі.

Що робити аби вам не відключили світло

Оформити реструктуризацію

При наявності боргу, громадяни можуть оформити його реструктуризацію. Завдяки цьому, світло не відключатимуть, а заборгованість поступово зменшуватиметься.

Як оформити реструктуризацію:

зверніться до профільної комісії;

зберіть пакет документів: заяву, довідку про склад сім'ї, довідку про доходи.

Також договір про реструктуризацію можуть оформити й орендарі. Для цього із заявою мають звернутися власник та винаймач житла.

Важливо! Якщо серед членів родини є безробітні, потрібно подати документи, які пояснюють причину їх безробіття.

Оформити субсидію

Також, щоб зменшити суму в платіжці, українці можуть оформити субсидію. Ця допомога надається виключно малозабезпеченим громадянам, які не мають можливості самостійно оплачувати ЖКП. Субсидія нараховується на всю комуналку або ж на кожну послугу окремо.

Зауважте, що ВПО також мають можливість оформити субсидію. Для цього їм потрібно до пакета документів додати довідку про статус переселенця.

Корисно Інструкція для новеньких: як оформити субсидію правильно

Від чого залежить розмір субсидії

Субсидію отримують сім'ї, які мають плату за ЖКП більшу ніж обов'язковий платіж. Також до уваги береться майнове забезпечення домогосподарства.

Розмір допомоги розраховується індивідуально. На це впливає сумарний дохід усіх членів домогосподарства.

Зараз існує єдина формула розрахунку субсидії: Ро = Кд/Кг х Рг Ро – частка плати за послуги для домогосподарства, її потрібно округлювати до двох знаків після коми;

Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства, розраховується як відношення розміру середньомісячного сукупного доходу родини в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму (станом на 1 січня року) на одну особу на місяць;

Кг – базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії або 2 прожиткових мінімуми на одну особу на місяць;

Рг – 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Які зараз тарифи на світло в Україні

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час телемарафону зазначив, що уряд не планує змінювати тарифи на електроенергію для побутових споживачів до кінця поточного опалювального сезону.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Коли відбуваються різні маніпуляції, я завжди закликаю звертатися до офіційних джерел. Ми не плануємо підвищення тарифів протягом цього опалювального сезону. Відповідні рішення ухвалено, є постанова уряду, що діє до кінця квітня і встановлює рівень тарифів. Все решта – домисли, які є звичайними маніпуляціями.

Він також підкреслив, що наразі немає планів підвищувати тариф й подібних проєктів чи обговорень не існує.

Який тариф на електроенергію зараз

У червні 2023 року вартість електроенергії зросла майже вдвічі. Зараз цей тариф складає 2,64 гривні за кіловат-годин.

Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Всі тарифи до кінця опалювального сезону, як ми і обіцяли, залишаться абсолютно незмінними. Це стосується в першу чергу тарифу на електроенергію – 2,64 гривні за кіловат годину.

Цікаво! Народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк розповів, що майбутній тариф на електроенергію може становити трохи менше ніж 6 гривень. Він додав, що важливо залишити субсидії для тих українців, які не можуть сплачувати такі суми самостійно.