Які борги за світло в Україні

Експерт з питань енергетики "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп пояснив, що при відключенні світла враховуються не лише сума заборгованості, а й тривалість її непогашення.

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Увага! Постачальники електроенергії відключатимуть електропостачання тим споживачам, чий борг старший за два місяці та перевищує 3 тисячі гривень.

Нині загальна сума боргів населення за електроенергію складає близько 20 мільярдів гривень. Наприклад, у Києві борг становить понад 1 мільярд гривень, а в Чернівецькій області — більше мільярда. Середній борг по Києву — 7 129 гривень, причому в деяких регіонах він вищий, в інших — нижчий.

Цікаво! На кінець жовтня минулого року загальна сума боргів домогосподарств за електроенергію перевищила 11 мільярдів гривень.

Чому мораторій на відключення скасували

Підвищення тарифів на електроенергію, хоч і було значним у червні, все ще не покриває повних витрат на її виробництво та постачання. Державні компанії Енергоатом та Укргідроенерго виступають донорами цього субсидування, але і вони не здатні повністю покрити розрив.

Загальний борг перед постачальниками універсальної послуги сягає майже 22 мільярди гривень.

Зауважте! Це призвело до боргів постачальників в розмірі понад 40 мільярдів, викликавши кризу ліквідності, яка може зашкодити електропостачанню. В результаті, сумлінні платники опиняються у складній ситуації через дії несумлінних споживачів, особливо в регіонах, що не зазнають військових дій.

Кому доведеться платити

Ситуація зі сплатою за електроенергію різниться для різних груп споживачів. Сумлінні та платоспроможні платники не зіткнуться зі змінами у своєму звичному порядку.

До слова! Неплатоспроможні споживачі мають можливість звернутися за субсидією. Водночас платоспроможні, але несумлінні платники будуть зобов'язані оплачувати свої борги.

Окрім питання неплатежів від населення, існує проблема з непобутовими споживачами, які за законом не можна відключати за борги. Цей перелік непобутових споживачів викликає питання у системного оператора Укренерго, який закликає до перегляду списку, оскільки він містить підприємства, які не є стратегічно важливими.

Як дізнатися про наявність боргів

Щоб дізнатися про можливу заборгованість за комунальні послуги, існує кілька способів. Першим кроком може бути звернення до житлово-експлуатаційної компанії (ЖЕКу) або до Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Для отримання інформації необхідно надати ПІБ платника та адресу проживання.

Також інформацію про заборгованість можна отримати у відділеннях "Укрпошти", де для цього потрібно повідомити:

ПІБ платника;

номер особового рахунку;

адресу проживання.

У відділеннях "Укрпошти" також можна одразу ж сплатити всі комунальні рахунки.

До речі! Банки також надають послуги перевірки заборгованості за комунальні платежі. Для цього необхідно повідомити співробітникові банку номер особового рахунку. У банках також можна оплатити комунальні послуги.

Інший зручний спосіб — це використання вебсайтів постачальників комунальних послуг, де кожен споживач може створити особистий кабінет. Це дозволяє автоматично відстежувати всі платежі та заборгованості. Під час реєстрації в особистому кабінеті потрібно вказати наступні дані: