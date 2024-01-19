Какие долги за свет в Украине
Эксперт по вопросам энергетики "Украинского института будущего" Андриан Прокоп объяснил, что при отключении света учитывается не только сумма задолженности, но и продолжительность ее непогашения.
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В настоящее время общая сумма долгов населения за электроэнергию составляет около 20 миллиардов гривен. Например, в Киеве долг составляет свыше 1 миллиард гривен, а в Черновицкой области – более миллиарда. Средний долг по Киеву – 7 129 гривен, причем в некоторых регионах он выше, в других – ниже.
Почему мораторий на отключение отменили
Повышение тарифов на электроэнергию, хоть и было значительным в июне, все еще не покрывает полных затрат на ее производство и снабжение. Государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" выступают донорами этого субсидирования, но и они не способны полностью покрыть разрыв.
Общий долг перед поставщиками универсальной услуги достигает почти 22 миллиарда гривен.
Кому придется платить
Ситуация с оплатой электроэнергии различается для разных групп потребителей. Добросовестные и платежеспособные плательщики не столкнутся с изменениями в своем обычном порядке.
Кроме вопроса неплатежей от населения существует проблема с небытовыми потребителями, которые по закону нельзя отключать за долги. Этот перечень небытовых потребителей вызывает вопросы у системного оператора Укрэнерго, который призывает к пересмотру списка, поскольку он содержит предприятия, не стратегически важные.
Как узнать наличие долгов
Чтобы узнать о возможной задолженности за коммунальные услуги, существует несколько способов. Первым шагом может быть обращение в жилищно-эксплуатационную компанию (ЖЭК) или к Объединению совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Для получения информации необходимо предоставить ФИО плательщика и адрес проживания.
Также информацию о задолженности можно получить в отделениях "Укрпочты", где для этого нужно сообщить:
- ФИО плательщика;
- номер лицевого счета;
- адрес проживания.
В отделениях "Укрпочты" также можно сразу оплатить все коммунальные счета.
Другой удобный способ — использование вебсайтов поставщиков коммунальных услуг, где каждый потребитель может создать личный кабинет. Это позволяет автоматически отслеживать все платежи и задолженности. При регистрации в личном кабинете необходимо указать следующие данные:
- ФИО;
- адрес проживания;
- номер лицевого счета;
- сумму последнего платежа;
- электронной почты.