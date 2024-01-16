Для чого потрібна компенсація

Відбулася зустріч представників Всеукраїнської асоціації громад за підтримки Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, віцепрем'єра-міністра з відновлення України Олександра Кубракова та нардепки Олени Шуляк. На засіданні вирішувалося питання надання компенсацій органам місцевого самоврядування.

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Олена Шуляк Голова Комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Через мораторій на підвищення вартості комунальних послуг, який ввели у 2022, нині маємо ціновий дисбаланс між собівартістю та реальною оплатою за послуги. І найбільшим питанням є саме надання послуг з теплопостачання.

В кінці 2023 року до парламенту було подано законопроєкт про надання субвенції громадам, аби там не виникла кризова ситуація, зокрема, не зупинялося теплопостачання через недостатнє фінансування. Грошова допомога передбачається у розмірі 10 мільярдів гривень.

На що надаватимуть компенсацію

Станом на зараз держава не має достатніх можливостей, зокрема фінансових для того, щоб повністю покривати потреби громад. Однак, знайти вихід з цієї ситуації можливо, на думку Шуляк.

Передбачається компенсація за ті послуги, на які встановлено мораторій на підняття тарифів. Водночас сума субвенції залежить не від обсягів боргу, а саме від різниці між сплаченими та нарахованими тарифами. Також субвенцію можна буде витратити як на аванс за енергоносії, так і на погашення заборгованості – і це оптимальне рішення, яке має влаштувати всіх.

– зазначає Шуляк

Під час війни важливо аби органи місцевого самоврядування та центральний уряд продовжували спільну роботу. Саме завдяки злагодженій співпраці усіх інстанцій, вдасться уникнути імовірних кризових ситуацій.