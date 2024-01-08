Як "каратимуть" за борги

Відповідно до постанови № 1405 від 29 грудня, уряд зняв мораторій на відключення постачання житлово-комунальних послуг у зв'язку з несплатою. Тож тепер українці, які проживають на територіях, де не відбуваються бойові дії, можуть залишатися без світла через заборгованість.

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Про заходи проти боржників уже повідомляють деякі регіональні постачальники.

Ми будемо попереджати наших боржників про те, що вони мають борг, який вони мають сплатити. У разі якщо споживач не розраховується за отримані послуги, ми надсилаємо попередження. Упродовж 10 днів споживач має відреагувати,

— зазначає речниця ТОВ "ЕНЕРА Вінниця" Тетяна Колодій

Те саме повідомила Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія:

Не зволікайте з оплатою, та погасіть існуючу заборгованість за спожиту електроенергію,

— йдеться в повідомленні.

Як реструктуризувати борг

У разі неспроможності сплатити борг одразу, деякі компанії пропонують можливість його реструктуризувати. Щоб укласти таку угоду, споживач має подати документи до профільної комісії.

Документи включають:

довідку про склад сім'ї;

інформацію про доходи усіх дорослих членів родини, які живуть разом;

заяву про погашення боргу за послуги;

якщо в родині є непрацюючі люди, слід представити документи, які підтверджують причину їх тимчасового безробіття.

Угода про погашення боргу укладається з власником будинку або з орендодавцем.

Скільки коштує електроенергія

Наразі тариф на електроенергію для населення складає 2,64 гривні за кіловат-годину.

Раніше 24 Канал писав, що у 2024 році ймовірно відбудеться підвищення тарифу для населення на електроенергію. Для цього є об’єктивні передумови – зростання оптової ціни електрики та мережевих тарифів, які є основними складовими кінцевої ціни електрики для українців.

Тоді експерт Богдан Серебренніков пояснював, що очікуване наступне підвищення тарифу ймовірно буде меншим, ніж у 2023 році. Він вважає, що уряд, можливо, не дозволить перевищення "психологічного" рубежу у 4 гривні за один крок, і тариф може коливатися між 3 і 4 гривнями за кіловат-годину.

До слова! Загалом, повністю переглядати тарифи на електрику для населення у 2024 році можливо не вдасться, і цей процес може тривати наступні 2-3 роки

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін продовжив дію ПСО до кінця квітня 2024 року. Йдеться про покладання особливих обов'язків на тариф.

Зауважте! Тобто для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 гривні за кіловат-годину. Це дозволить не збільшувати навантаження на сімейні бюджети під час опалювального сезону.