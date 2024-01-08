Как будут "наказывать" за долги
Согласно постановлению №1405 от 29 декабря, правительство сняло мораторий на отключение поставок жилищно-коммунальных услуг в связи с неуплатой. Теперь украинцы, проживающие на территориях, где не происходят боевые действия, могут оставаться без света из-за задолженности.
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О мерах против должников уже сообщают некоторые региональные поставщики.
Мы будем предупреждать наших должников о том, что у них долг, который они должны уплатить. Если потребитель не рассчитывается за полученные услуги, мы посылаем предупреждения. В течение 10 дней потребитель должен отреагировать,
- отмечает спикер ООО "ЭНЕРА Винница" Татьяна Колодий
То же сообщила Кировоградская областная энергоснабжающая компания:
Не медлите с оплатой и погасите существующую задолженность за потребленную электроэнергию,
– говорится в сообщении.
Как реструктуризировать долг
В случае невозможности выплатить долг сразу, некоторые компании предлагают возможность его реструктуризации. Чтобы заключить такое соглашение, потребитель должен подать документы в профильную комиссию.
Документы включают:
- справку о составе семьи;
- информацию о доходах всех взрослых членов семьи, проживающих вместе;
- заявление о погашении долга за услуги;
- если в семье есть неработающие люди, следует представить документы, подтверждающие причину их временной безработицы.
Соглашение о погашении долга заключается с собственником дома или с арендодателем.
Сколько стоит электроэнергия
В настоящее время тариф на электроэнергию для населения составляет 2,64 гривны за киловатт-час.
Раньше 24 Канал писал, что в 2024 году, вероятно, произойдет повышение тарифа для населения на электроэнергию. Для этого есть объективные предпосылки – рост оптовой цены электричества и сетевых тарифов, которые являются основными составляющими конечной цены электричества для украинцев.
Тогда эксперт Богдан Серебренников объяснял, что ожидаемое последующее повышение тарифа, вероятно, будет меньше, чем в 2023 году. Он считает, что правительство, возможно, не разрешит превышение "психологического" рубежа в 4 гривны за один шаг, и тариф может колебаться между 3 и 4 гривнами за киловатт-час.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявлял, что Кабмин продлил действие ПСО до конца апреля 2024 года. Речь идет о возложении особых обязанностей на тариф.