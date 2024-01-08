Как будут "наказывать" за долги

Согласно постановлению №1405 от 29 декабря, правительство сняло мораторий на отключение поставок жилищно-коммунальных услуг в связи с неуплатой. Теперь украинцы, проживающие на территориях, где не происходят боевые действия, могут оставаться без света из-за задолженности.

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О мерах против должников уже сообщают некоторые региональные поставщики.

Мы будем предупреждать наших должников о том, что у них долг, который они должны уплатить. Если потребитель не рассчитывается за полученные услуги, мы посылаем предупреждения. В течение 10 дней потребитель должен отреагировать,

- отмечает спикер ООО "ЭНЕРА Винница" Татьяна Колодий

То же сообщила Кировоградская областная энергоснабжающая компания:

Не медлите с оплатой и погасите существующую задолженность за потребленную электроэнергию,

– говорится в сообщении.

Как реструктуризировать долг

В случае невозможности выплатить долг сразу, некоторые компании предлагают возможность его реструктуризации. Чтобы заключить такое соглашение, потребитель должен подать документы в профильную комиссию.

Документы включают:

справку о составе семьи;

информацию о доходах всех взрослых членов семьи, проживающих вместе;

заявление о погашении долга за услуги;

если в семье есть неработающие люди, следует представить документы, подтверждающие причину их временной безработицы.

Соглашение о погашении долга заключается с собственником дома или с арендодателем.

Сколько стоит электроэнергия

В настоящее время тариф на электроэнергию для населения составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

Раньше 24 Канал писал, что в 2024 году, вероятно, произойдет повышение тарифа для населения на электроэнергию. Для этого есть объективные предпосылки – рост оптовой цены электричества и сетевых тарифов, которые являются основными составляющими конечной цены электричества для украинцев.

Тогда эксперт Богдан Серебренников объяснял, что ожидаемое последующее повышение тарифа, вероятно, будет меньше, чем в 2023 году. Он считает, что правительство, возможно, не разрешит превышение "психологического" рубежа в 4 гривны за один шаг, и тариф может колебаться между 3 и 4 гривнами за киловатт-час.

К слову ! В целом полностью пересматривать тарифы на электричество для населения в 2024 году возможно не удастся, и этот процесс может длиться следующие 2-3 года.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявлял, что Кабмин продлил действие ПСО до конца апреля 2024 года. Речь идет о возложении особых обязанностей на тариф.

Заметьте ! То есть для бытовых потребителей цена электричества и дальше будет составлять 2,64 гривны за киловатт-час. Это позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона.