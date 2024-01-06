Кто должен совершить поверку счетчика

Следовательно, начиная с июня 2023 года граждане, у которых настал срок выполнения этой процедуры – должны осуществить ее в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона.

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Впрочем, поверку счетчика могут отложить следующие категории лиц:

граждане, проживающие на временно оккупированной территории: поверка может не происходить до конца военного положения и через 3 месяца;

лица, проживающие на территории активных боевых действий: процедуру можно отложить до окончания военного положения и в течение 6 месяцев после.

Согласно постановлению, если процедура не проходит вовремя, объем потребленного сырья высчитывается по нормам потребления.

Как проходит поверка счетчика

Вся процедура может занять до 5 дней. Устройство обязательно снимается и заверяется специалистами.

Обратите внимание! Монтаж и демонтаж счетчика должен произойти в присутствии потребителя, а затем специалист должен составить соответствующий акт. После поверки счетчик пломбируют, о чем состоит соответствующий акт, а потребителю обязательно отдают один экземпляр. Если человек не помнит, когда последний раз была совершена поверка, специалисты отделов сами сконтактируют с потребителями и предупредят о демонтаже для поверки метрологических характеристик и последующем монтаже. За чьи средства обслуживают счетчик

Газовые и электросчетчики обслуживаются на средства поставщика.

Поверку водомера оплачивает потребитель, ведь сейчас тарифы на воду не содержат включенную в стоимость такого рода процедур.

Заметьте! Исключение составляет ситуация, когда совладельцы многоквартирного дома не подписывают личные договоры, а вносят средства за абонентское сервис. Тогда эти деньги покрывают поверку.

Почему стоит провести поверку

В соответствии с утвержденной методики распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, не прошедшим проверку, начисления будут производиться по нормативам потребления, установленным в Украине, а не по показам счетчика. А это в разы выше реально использованных ресурсов.