Кто должен совершить поверку счетчика
Следовательно, начиная с июня 2023 года граждане, у которых настал срок выполнения этой процедуры – должны осуществить ее в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона.
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Впрочем, поверку счетчика могут отложить следующие категории лиц:
- граждане, проживающие на временно оккупированной территории: поверка может не происходить до конца военного положения и через 3 месяца;
- лица, проживающие на территории активных боевых действий: процедуру можно отложить до окончания военного положения и в течение 6 месяцев после.
Согласно постановлению, если процедура не проходит вовремя, объем потребленного сырья высчитывается по нормам потребления.
Как проходит поверка счетчика
Вся процедура может занять до 5 дней. Устройство обязательно снимается и заверяется специалистами.
- Газовые и электросчетчики обслуживаются на средства поставщика.
- Поверку водомера оплачивает потребитель, ведь сейчас тарифы на воду не содержат включенную в стоимость такого рода процедур.
Почему стоит провести поверку
В соответствии с утвержденной методики распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, не прошедшим проверку, начисления будут производиться по нормативам потребления, установленным в Украине, а не по показам счетчика. А это в разы выше реально использованных ресурсов.