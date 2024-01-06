Хто повинен здійснити повірку лічильника
Відтак, починаючи з червня 2023 року, громадяни, у яких настав термін виконання цієї процедури – мають здійснити її протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону.
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Втім, повірку лічильника можуть відкласти такі категорії осіб:
- громадяни, що проживають на тимчасово окупованій території: повірка може не відбуватися до кінця воєнного стану і через 3 місяці після;
- особи, які проживають на території активних бойових дій: процедуру можна відкласти до закінчення воєнного стану і протягом 6 місяців після.
Згідно з постановою, якщо процедура не відбувається вчасно, обсяг спожитої сировини вираховується за нормами споживання.
Як проходить повірка лічильника
Уся процедура може зайняти до 5 днів. Пристрій обов'язково знімається і завіряється спеціалістами.
- Газові та електролічильники обслуговуються за кошти постачальника.
- Повірку водоміра оплачує споживач, адже зараз тарифи на воду не містять включену у вартість ціну такого роду процедур.
Чому варто провести повірку
Відповідно до затвердженої методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, тим, хто не пройде перевірку, нарахування проводитимуть за нормативами споживання, встановленими в Україні, а не за показами лічильника. А це в рази вище реально використаних ресурсів.