Хто повинен здійснити повірку лічильника

Відтак, починаючи з червня 2023 року, громадяни, у яких настав термін виконання цієї процедури – мають здійснити її протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону.

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Втім, повірку лічильника можуть відкласти такі категорії осіб:

громадяни, що проживають на тимчасово окупованій території: повірка може не відбуватися до кінця воєнного стану і через 3 місяці після;

особи, які проживають на території активних бойових дій: процедуру можна відкласти до закінчення воєнного стану і протягом 6 місяців після.

Згідно з постановою, якщо процедура не відбувається вчасно, обсяг спожитої сировини вираховується за нормами споживання.

Як проходить повірка лічильника

Уся процедура може зайняти до 5 днів. Пристрій обов'язково знімається і завіряється спеціалістами.

Зверніть увагу! Монтаж та демонтаж лічильника повинні відбутися у присутності споживача, а потім фахівець мусить скласти відповідний акт. Після повірки лічильник пломбують, про що складається відповідний акт, а споживачеві обовʼязково віддають один екземпляр. Якщо людина не пам’ятає, коли востаннє була здійснена повірка, спеціалісти відділів самі сконтактують зі споживачами та попередять про демонтаж для повірки метрологічних характеристик та подальший монтаж. За чиї кошти обслуговують лічильник

Газові та електролічильники обслуговуються за кошти постачальника.

Повірку водоміра оплачує споживач, адже зараз тарифи на воду не містять включену у вартість ціну такого роду процедур.

Зауважте! Виключення складає ситуація, коли співвласники багатоквартирного будинку не підписують індивідуальні договори, а вносять кошти за абонентське обслуговування. Тоді ці гроші покривають повірку.

Чому варто провести повірку

Відповідно до затвердженої методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, тим, хто не пройде перевірку, нарахування проводитимуть за нормативами споживання, встановленими в Україні, а не за показами лічильника. А це в рази вище реально використаних ресурсів.