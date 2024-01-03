Как будет происходить повышение цен
Планируемое повышение тарифов на услуги по передаче электрической энергии будет проведено в три этапа: в январе, апреле и июле этого года. Тариф вырастет до 430,25 гривны за мегават-час в апреле и достигнет 485,10 гривны за мегават-час в июле (без НДС).
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Впрочем, некоторых потребителей повышение не коснется:
- Коллективные бытовые потребители, общежития, использующие общий счетчик;
- Многоквартирные жилые дома для технических нужд, освещение дворов, лестничных клеток и номерных знаков;
- Дачные, гаражно-строительные кооперативы, садовые общества (на работу насосов и освещения);
- Юридические лица, обеспечивающие поселение внутриперемещенных лиц;
- Религиозные организации для коммунально-бытовых нужд.
Как изменятся цены в областях
До января будет действовать старый тариф в размере 345,64 гривны за мегават-час (без НДС).
Также происходит изменение тарифов на распределение электроэнергии, установленных индивидуально каждому облэнерго. Юридическим потребителям рекомендовано готовиться к увеличению цен на универсальные услуги и общей стоимости электроэнергии.