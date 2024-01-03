Как не платить больше

Речь идет о передачу показаний счетчиков, а именно о ситуации, когда фактическое потребление не соответствует цифрам в квитанциях. В "Нефтегазе" отметили, что главная причина этой проблемы – несвоевременная передача показаний.

Читайте также: Будут ли повышать стоимость на свет: ситуация с электроэнергией с 1 января

Дело в том, что если вы забыли передать показания вовремя или делаете это позже, то компания самостоятельно формирует потребленный объем на основе планового месячного потребления газа. Следовательно суммы в платежках могут быть некорректными.

Любопытно! Еще в мае 2022 года поставщик получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газзбут" – именно после этого он начал продавать газ для 12,4 миллионов домохозяйств.

Когда передавать показания счетчиков газа

Передавать показатели счетчику следует с 28 по 5 число каждый месяц.

Для передачи показателей можно воспользоваться следующими способами:

Что делать, если не успели вовремя передать показания счетчика за газ Если вы не успели передать показания, рекомендуется подождать до конца месяца, зафиксировать их и затем передать. После получения показаний счетчика за пропущенный период газораспределительная компания автоматически перечислит объемы потребленного газа с учетом фактических показателей газового счетчика.

Тарифы на газ в январе

Тариф поставщика "Нефтегаз" и в дальнейшем будет составлять в январе – 7,96 гривны.

У других поставщиков тарифы следующие:

"Эру Людям" – 7,70 гривны;

"Энерджи трейд групп" – 7,79 гривны;

"Тернопольгаз сбыт" – 7,96 гривны;

"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 гривны;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 гривны;

"Галнефтегаз" – 7,99 гривны;

"Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны;

"Аскания Энерджи" – 9,95 гривны;

"Светгаз" - 9,99 гривны.