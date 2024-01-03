Як не платити більше
Йдеться про передачу показань лічильників, а саме про ситуацію, коли фактичне споживання не відповідає цифрам у квитанціях. У "Нафтогазі" наголосили, що головна причина цієї проблеми – невчасна передача показань.
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Річ у тім, що якщо ви забули передати показання вчасно або робите це пізніше – то компанія самостійно формує спожитий обсяг на основі планового місячного споживання газу. Відтак суми у платіжках можуть бути некоректними.
Коли передавати показання лічильників газу
Передавати показники лічильнику слід з 28 по 5 число кожного місяця.
Для передачі показників можна скористатися наступними способами:
- через особистий кабінет на сайті "Нафтогазу";
- через сайт "Нафтогазу";
- SMS-повідомленням;
- через чат-боти Viber та Telegram.
Що робити, якщо не встигли вчасно передати показання лічильника за газЯкщо ви не встигли передати свої показання, рекомендується зачекати до кінця місяця, зафіксувати їх і потім передати. Після отримання показань лічильника за пропущений період газорозподільна компанія автоматично перерахує обсяги спожитого газу, враховуючи фактичні показники газового лічильника.
Тарифи на газ у січні
Тариф постачальника "Нафтогаз" й надалі складатиме у січні – 7,96 гривні.
У інших постачальників тарифи такі:
- "Еру Людям" – 7,70 гривні;
- "Енерджі трейд груп" – 7,79 гривні;
- "Тернопільгаз збут" – 7,96 гривні;
- "Прикарпат енерго трейд" – 7,98 гривні;
- "Полтавагаз збут" – 7,99 гривні;
- "Галнафтогаз" – 7,99 гривні;
- "Львівенергозбут" – 8,20 гривні;
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні;
- "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні;
- "Асканія Енерджі" – 9,95 гривні;
- "СвітлоГаз" – 9,99 гривні.