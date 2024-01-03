Як не платити більше

Йдеться про передачу показань лічильників, а саме про ситуацію, коли фактичне споживання не відповідає цифрам у квитанціях. У "Нафтогазі" наголосили, що головна причина цієї проблеми – невчасна передача показань.

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Річ у тім, що якщо ви забули передати показання вчасно або робите це пізніше – то компанія самостійно формує спожитий обсяг на основі планового місячного споживання газу. Відтак суми у платіжках можуть бути некоректними.

Цікаво! Ще у травні 2022 року постачальник отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут" – саме після цього він почав продавати газ для 12,4 мільйона домогосподарств.

Коли передавати показання лічильників газу

Передавати показники лічильнику слід з 28 по 5 число кожного місяця.

Для передачі показників можна скористатися наступними способами:

Що робити, якщо не встигли вчасно передати показання лічильника за газ Якщо ви не встигли передати свої показання, рекомендується зачекати до кінця місяця, зафіксувати їх і потім передати. Після отримання показань лічильника за пропущений період газорозподільна компанія автоматично перерахує обсяги спожитого газу, враховуючи фактичні показники газового лічильника.

Тарифи на газ у січні

Тариф постачальника "Нафтогаз" й надалі складатиме у січні – 7,96 гривні.

У інших постачальників тарифи такі:

"Еру Людям" – 7,70 гривні;

"Енерджі трейд груп" – 7,79 гривні;

"Тернопільгаз збут" – 7,96 гривні;

"Прикарпат енерго трейд" – 7,98 гривні;

"Полтавагаз збут" – 7,99 гривні;

"Галнафтогаз" – 7,99 гривні;

"Львівенергозбут" – 8,20 гривні;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні;

"Асканія Енерджі" – 9,95 гривні;

"СвітлоГаз" – 9,99 гривні.