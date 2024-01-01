Будут ли повышать тариф

Как рассказал 24 Каналу эксперт Богдан Серебренников, в 2024 году повышение электроэнергии произойдет. На это повлияет то, что растет оптовая цена электричества и сетевых тарифов, которые являются основными составляющими конечной цены электричества для украинцев.

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Богдан Серебренников Заместитель директора по исследованиям, аналитический центр DiXI Group В стране происходит постепенное ослабление гривны и инфляционные процессы, которые также объективно давят на цены электричества. Впрочем, скорее всего очередное повышение тарифа для населения произойдет уже после завершения отопительного периода, весной или летом, и снова будет носить частичный характер.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин продлил действие ВСО до конца апреля 2024 года. Речь идет о возложении особых обязанностей на тариф.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и в дальнейшем составит 2,64 гривны за киловатт-час. Это позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона.

Сколько должен стоить свет

Эксперт Богдан Серебренников отмечает, что реальная цена на электроэнергию для населения по состоянию на декабрь 2023 года должна была бы составлять где-то 8 гривен за киловатт-час.

Напоминаем, что тариф на электроэнергию для населения на сегодня составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

Господин Богдан объясняет, что следующее повышение тарифа, наиболее вероятно, будет несколько меньше, чем в 2023 году.

Думаю, правительство не позволит пересечь определенную "психологическую" отметку в 4 гривны за один шаг и тариф составит где-то между 3 и 4 гривнами за киловатт-час. В общем, полностью реформировать тарифы на электричество для населения в течение 2024 года не удастся и процесс может растянуться на следующие 2 – 3 года,

– добавляет Серебренников.

Состояние энергосистемы в декабре

Денис Шмыгаль говорит, что декабрь был успешным для энергетики Украины. Поэтому в течение нескольких последних дней суточный максимум потребления электроэнергии снижается.

Впрочем, в Минэнерго сообщили, что объекты энергетической инфраструктуры остаются под прицелом россиян и нуждаются в инвестициях для восстановления и ремонтов.

Но несмотря на это государство остается социально ответственным и гарантирует своим гражданам стабильность цен на электроснабжение,

– добавляет министр энергетики Герман Галущенко.

Обратите внимание! На сегодня генерации достаточно, чтобы обеспечивать светом и теплом дома украинцев, а также рабочие места на предприятиях.