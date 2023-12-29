Пенсии в январе

В 2024 году, а именно с 1 января, пенсионеры в Украине будут получать более высокую пенсию. Следовательно, минимальная пенсия возрастет с 2 093 гривен до 2 361 гривны, а максимальная пенсия вырастет с 20 930 гривен до 23 610 гривен.

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Обратите внимание! В 2024 году с 1 марта состоится индексация всех пенсий.

Кроме того, в соответствии с законом в 2024 году изменится еще и размер стажа, по которому можно выйти на пенсию. Таким образом, в возрасте 60 лет украинцы смогут получать пенсию только при наличии 31 года стажа, в 63 года – со стажем 21 – 31 год, а в 65 лет – 15 – 21 год.

Если в 65 лет у человека нет минимального стажа, то получить пенсию по возрасту не получится.

В таком случае лицу гарантирована социальная помощь, равная прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Речь идет о 2 361 гривне.

Важно знать, что стаж можно купить в Украине. Следовательно, каждый месяц, которого не хватает, будет стоить по меньшей мере сумме минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженного на коэффициент 2.

Минимальный страховой взнос – это 22% от минимальной зарплаты,

С 1 января эта сумма составляет 1562 гривен,

Следовательно, каждый месяц стажа будет стоить 3 134 гривен, год – 37 488 гривен, два – 74 976 гривен, три – 112 824 гривен.

Соцпомощь детям

Одинокие матери получают пособие в размере, равном разнице между прожиточным минимумом для ребенка и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Напоминаем, что в 2024 году общий показатель прожиточного минимума изменится и составит на одного человека в расчете на месяц – 2 920 гривен. Для трудоспособных лиц – 3 023 гривен, для детей от 6 лет – 2 563 гривен, для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен, для лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 гривну.

Следовательно, максимальный размер помощи в следующем году будет составлять: на детей в возрасте до шести лет – 2 563 гривен, а на детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.

Дети родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, будут получать временную помощь. Размер этой помощи рассчитывается по тому же принципу, что и для одиноких матерей.

будут получать временную помощь. Размер этой помощи рассчитывается по тому же принципу, что и для одиноких матерей. А вот размер помощи на детей, над которыми установлены опека или попечительство, зависит от прямой от прожиточного минимума и меняется каждый год.

Для детей соответствующего возраста – в размере 2,5 прожиточного минимума, а для детей с инвалидностью – 3,5 прожиточного минимума.

Важно! С 1 января выплаты для детей до 6 лет будут на уровне 6 407,5 гривны, с инвалидностью – 8 970,5 гривны. Для детей от 6 до 18 лет – 7 990 гривен и 11 186 гривен соответственно.

Родители новорожденных имеют право единовременно получить "Упаковку малыша". В нем содержатся следующие вещи: подгузники, пеленки, одеяла, носки, одежда, предметы детской гигиены, полотенце, игрушка.

Впрочем, вместо этого пакета с 2021 года родители могут получить денежную компенсацию. Размер в 2024 году составит: для детей от 6 лет – до 7 689 гривен.

Как вырастет зарплата

Согласно бюджету в следующем году минимальная зарплата вырастет. Ожидается, что повышение будет дважды в год: с 1 января 2024 года – с 6 700 гривен до 7 100 гривен, а с 1 апреля – до 8 000 гривен.

Любопытно! Как прогнозируют в Министерстве финансов, среднемесячная заработная плата в 2024 году составит 21 809 гривен. В 2023 году реальный показатель колебался от 15 тысяч до 18 тысяч гривен.

Кроме того, как рассказал в интервью BBC заместитель министра обороны Юрий Джигир, в следующем году финансирование оборонного ведомства по сравнению с предвоенным периодом увеличится в 10 раз – рекордные 1 триллион 164 миллиарда гривен. Могут возрасти выплаты у военных, которые получили инвалидность в результате участия в военных действиях, ведь эти выплаты привязаны к прожиточному минимуму:

если инвалидность получена в результате выполнения служебного задания – 250 – 400 прожиточных минимумов;

при прохождении службы – 70 – 120 прожиточных минимумов.

Как изменятся суммы налогов в январе

От уровня минимальной зарплаты зависит размер налогов. Следовательно, физические лица-предприниматели (ФЛП) будут платить единый социальный взнос (ЕСВ):

с 1 января – 1 562 гривен,

а с 1 апреля – 1 760 гривен.

Заметьте! По состоянию на декабрь 2023 года ЕСВ составляет 1 474 гривен, то есть 22% от минимальной зарплаты в 6,7 тысячи гривен.

Также, с 1 января лимиты для ФЛП будут следующими:

годовой доход для плательщиков 1 группы (167 минимальных зарплат) – 1,185 миллиона гривен;

(167 минимальных зарплат) – 1,185 миллиона гривен; для 2 группы (834 минимальные зарплаты) – 5,921 миллиона гривен;

(834 минимальные зарплаты) – 5,921 миллиона гривен; для 3 группы (1167 минимальных зарплат) – 8,285 миллиона гривен.

Напоминаем, что единый налог (ЕП) для ФЛП 1 группы составляет 10% от прожиточного минимума для трудоспособных – с 1 января это 302,3 гривны, для 2 группы – 20% от минимальной зарплаты, то есть 1562 гривен. А для ФЛП 3 группы ставки не будут меняться: 5% – для неплательщиков НДС, 3% – для плательщиков НДС.

Тарифы на газ, воду и электроэнергию

До конца этого отопительного сезона тарифы на воду, газ и свет будут оставаться без изменений. Поэтому в январе они будут оставаться на том же уровне, что и раньше:

Цена на газ для бытовых потребителей

Те, кто пользуются услугами "Нефтегаза", платят за кубометр газа 7,96 гривны. У остальных стоимость колеблется от 7,7 до 9,9 гривны за кубометр.

Обратите внимание! Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что поставщики тепла будут получать от "Нефтегаза" объемы голубого топлива по фиксированной цене до 15 апреля 2024 года.

Тариф на воду

Еще летом услуги за воду хотели повысить на 32%, но этого не случилось. Впрочем, как рассказала 24 Канала Кристина Ненно, тарифы на воду просто должны подняться.

Кристина Ненно Эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг Обычно на конец декабря принимают решения по тарифам. Чисто теоретически, если будут повышать тариф на воду, то подорожание будет от 30% до 50%. Это если мы говорим о всей территории Украины.

Самые высокие тарифы за водоснабжение и водоотвод в Украине по состоянию на 2023 год:

Водоканал в Ужгороде: за водоснабжение – 22,1 гривны за кубометр, а за водоотвод – 13,62 гривны за кубометр;

за водоснабжение – 22,1 гривны за кубометр, а за водоотвод – 13,62 гривны за кубометр; Днепр-Кировоград: водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр.

А самые низкие цены:

Харьковводоканал (водоотвод – 8,48 гривны за кубометр, водоснабжение – 16,06 гривны за кубометр),

(водоотвод – 8,48 гривны за кубометр, водоснабжение – 16,06 гривны за кубометр), Винницаводоканал (водоотвод – 8,23 гривны за кубометр, водоснабжение – 13,12 гривны за кубометр).

Тариф на электроэнергию

В этом году стоимость света стала дороже, ведь тариф подняли до 2,64 гривны за киловатт-час. Такой рост стоимости спровоцировали значительные разрушения и повреждения энергетической инфраструктуры Украины в ходе российских массовых атак в прошлом году.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, возложение особых обязанностей, то есть ПСО, продлено. Следовательно тарифы на электроэнергию будут оставаться без изменений до конца апреля 2024 года.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и дальше будет составлять 2,64 гривны за кВт-ч. Это позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона.

Еще он добавил, что украинская энергетика успешно прошла декабрь, и за последние несколько дней суточный максимум потребления электроэнергии снижается.

В то же время по прогнозам эксперта Богдана Серебренникова, которыми он поделился с 24 Каналом, в 2024 году повышение тарифа может произойти.

Богдан Серебренников Заместитель директора по исследованиям, аналитический центр DiXI Group В стране происходит постепенное ослабление гривны и инфляционные процессы, также объективно давящие на цены электричества. Впрочем, скорее всего, очередное повышение тарифа для населения произойдет уже после завершения отопительного периода, весной или летом, и снова будет носить частичный характер.

Напоминаем, что по словам эксперта, рыночная стоимость света для населения по состоянию на декабрь 2023 года составляет где-то 8 гривен за киловатт-час.

Какими будут субсидии в первый месяц 2024 года

Как сообщают в Министерстве социальной политики, украинцы в 2024 году будут иметь возможность и дальше получать государственную помощь в виде субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Обратите внимание! Впрочем, это смогут получать только те, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% от общего дохода семьи за месяц.

К слову, в ноябре 2023 года более 1,7 миллиона домохозяйств получили субсидии, средний размер которой составил 1 410 гривен. Кроме того, в 2024 году не планируются изменения в системе выплаты государственного пособия на оплату коммунальных услуг.

Обратите внимание, что на отопительный период 2023-2024 расчет жилищной субсидии ПФУ будет производиться в автоматическом режиме. Следовательно, для тех, кому уже назначена жилищная субсидия на неотапливаемый сезон, не нужно обращаться дополнительно. Это касается и тех, кому насчитывают субсидию в 0,00 гривен.