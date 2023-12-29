Пенсії у січні

У 2024 році, а саме з 1 січня, пенсіонери в Україні отримуватимуть вищу пенсію. Відтак мінімальна пенсія зросте з 2 093 гривень до 2 361 гривні, а максимальна пенсія зросте з 20 930 гривень до 23 610 гривень.

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Зверніть увагу! У 2024 році з 1 березня відбудеться й індексація всіх пенсій.

Крім того, відповідно до закону у 2024 році зміниться ще й розмір стажу, за яким можна вийти на пенсію. Таким чином у віці 60 років українці зможуть отримувати пенсію лише за наявності 31 року стажу, у 63 роки – зі стажем 21 – 31 рік, а у 65 років – 15 – 21 рік.

Якщо у 65 років людина не має мінімального стажу, то отримати пенсію за віком не вийде.

У такому випадку особі гарантована соціальна допомога, яка дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Йдеться про 2 361 гривню.

Важливо знати, що стаж можна докупити в Україні. Відтак кожен місяць, якого не вистачає, буде коштувати щонайменше суму мінімального страхового внеску на дату укладання договору, помноженого на коефіцієнт 2.

Мінімальний страховий внесок – це 22% від мінімальної зарплати,

З 1 січня ця сума становить 1 562 гривні,

Відтак кожен місяць стажу коштуватиме 3 134 гривні, рік – 37 488 гривень, два – 74 976 гривень, три – 112 824 гривень.

Соцдопомога дітям

Одинокі матері отримують допомогу у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для дитини та середньомісячним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Нагадуємо, що у 2024 році загальний показник прожиткового мінімуму зміниться і становитиме на одну особу в розрахунку на місяць – 2 920 гривень. Для працездатних осіб – 3 023 гривні, для дітей віком від 6 років – 2 563 гривні, для дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень, для осіб, що втратили працездатність – 2 361 гривню.

Відтак максимальний розмір допомоги наступного року складатиме: на дітей віком до шести років – 2 563 гривні, а на дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень.

Діти батьків, які ухиляються від сплати аліментів, отримуватимуть тимчасову допомогу. Розмір цієї допомоги розраховується за тим же принципом, що і для одиноких матерів.

отримуватимуть тимчасову допомогу. Розмір цієї допомоги розраховується за тим же принципом, що і для одиноких матерів. А от розмір допомоги на дітей, над якими встановлені опіка чи піклування, залежить на пряму від прожиткового мінімуму і змінюється щороку.

Для дітей відповідного віку – в розмірі 2,5 прожиткового мінімуму, а для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму.

Важливо! З 1 січня виплати для дітей до 6 років будуть на рівні 6 407,5 гривні, з інвалідністю – 8 970,5 гривні. Для дітей від 6 до 18 років – 7 990 гривень та 11 186 гривень відповідно.

Батьки новонароджених мають право одноразово отримати "Пакунок малюка". У ньому містяться такі речі: підгузки, пелюшки, ковдри, шкарпетки, одяг, предмети дитячої гігієни, рушник, іграшка.

Втім замість цього пакунка з 2021 року батьки можуть отримати грошову компенсацію. Розмір у 2024 році становитиме: для дітей віком від 6 років – до 7 689 гривень.

Як зросте зарплата

Згідно з бюджетом наступного року мінімальна зарплата зросте. Очікується, що підвищення буде двічі на рік: з 1 січня 2024 року – з 6 700 гривень до 7 100 гривень, а з 1 квітня – до 8 000 гривень.

Цікаво! Як прогнозують в Міністерстві фінансів, середньомісячна заробітна плата у 2024 році становитиме 21 809 гривень. У 2023 році реальний показник коливався від 15 до 18 тисяч гривень.

Крім того, як розповів в інтерв'ю BBC заступник міністра оборони Юрій Джигир, наступного року фінансування оборонного відомства порівняно з передвоєнним періодом збільшиться в 10 разів – рекордні 1 трильйон 164 мільярди гривень. Можуть зрости виплати у військових, які набули інвалідності внаслідок участі у військових діях, адже ці виплати прив'язані до прожиткового мінімуму:

якщо інвалідність набута внаслідок виконання службового завдання – 250 – 400 прожиткових мінімумів;

під час проходження служби – 70 – 120 прожиткових мінімумів.

Як зміняться суми податків у січні

Від рівня мінімальної зарплати залежить й розмір податків. Відтак фізичні особи-підприємці (ФОП) платитимуть єдиний соціальний внесок (ЄСВ):

з 1 січня – 1 562 гривні,

а з 1 квітня – 1 760 гривень.

Зауважте! Станом на грудень 2023 року ЄСВ становить 1 474 гривні, тобто 22% від мінімальної зарплати у 6,7 тисячі гривень.

Також, з 1 січня ліміти для ФОПів будуть такими:

річний дохід для платників 1 групи (167 мінімальних зарплат) – 1,185 мільйона гривень;

(167 мінімальних зарплат) – 1,185 мільйона гривень; для 2 групи (834 мінімальні зарплати) – 5,921 мільйона гривень;

(834 мінімальні зарплати) – 5,921 мільйона гривень; для 3 групи (1 167 мінімальних зарплат) – 8,285 мільйона гривень.

Нагадуємо, що єдиний податок (ЄП) для ФОПів 1 групи складає 10% від прожиткового мінімуму для працездатних – з 1 січня це 302,3 гривні, для 2 групи – 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 562 гривень. А для ФОПів 3 групи ставки не змінюватимуться: 5% – для неплатників ПДВ, 3% – для платників ПДВ.

Тарифи на газ, воду та електроенергію

До кінця цього опалювального сезону тарифи на воду, газ та світло залишатимуться без змін. Тому у січні вони залишатимуться на тому рівні, що й раніше:

Ціна на газ для побутових споживачів

Ті, хто користуються послугами "Нафтогазу", платять за кубометр газу 7,96 гривні. У решти вартість коливається від 7,7 до 9,9 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що постачальники тепла отримуватимуть від "Нафтогазу" обсяги блакитного палива за фіксованою ціною до 15 квітня 2024 року.

Тариф на воду

Ще влітку послуги за воду хотіли підвищити на 32%, але цього не трапилося. Втім як розповіла 24 Каналу Христина Ненно, тарифи на воду просто повинні піднятися.

Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунальних послуг Зазвичай, на кінець грудня приймають рішення щодо тарифів. Чисто теоретично, якщо підвищуватимуть тариф на воду, то здорожчання буде від 30% до 50%. Це якщо ми говоримо про всю територію України.

Найвищі тарифи за водопостачання та водовідведення в Україні станом на 2023 рік:

Водоканал в Ужгороді : за водопостачання – 22,1 гривні за кубометр, а за водовідведення – 13,62 гривні за кубометр;

: за водопостачання – 22,1 гривні за кубометр, а за водовідведення – 13,62 гривні за кубометр; Дніпро-Кіровоград: водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр.

А найнижчі ціни:

Харківводоканал (водовідведення – 8,48 гривні за кубометр, водопостачання – 16,06 гривні за кубометр),

(водовідведення – 8,48 гривні за кубометр, водопостачання – 16,06 гривні за кубометр), Вінницяводоканал (водовідведення – 8,23 гривні за кубометр, водопостачання – 13,12 гривні за кубометр).

Тариф на електроенергію

Цьогоріч вартість світла стала дорожчою, адже тариф підняли до 2,64 гривні за кіловат-годину. Такий ріст вартості спровокували значні руйнування та пошкодження енергетичної інфраструктури України під час російських масованих атак торік.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, покладання особливих обов'язків, тобто ПСО, продовжено. Відтак тарифи на електроенергію залишатимуться без змін до кінця квітня 2024 року.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 гривні за кВт-год. Це дозволить не збільшувати навантаження на сімейні бюджети під час опалювального сезону.

Ще він додав, що українська енергетика успішно пройшла грудень, і впродовж кількох останніх днів добовий максимум споживання електроенергії знижується.

Водночас за прогнозами експерта Богдана Серебреннікова, якими він поділився з 24 Каналом, у 2024 році підвищення тарифу таки може відбутися.

Богдан Серебренніков Заступник директора з досліджень, аналітичний центр DiXI Group В країні відбувається поступове послаблення гривні та інфляційні процеси, що також об’єктивно тиснуть на ціни електрики. Втім, скоріш за все чергове підвищення тарифу для населення станеться вже після завершення опалювального періоду, навесні або влітку, і знову носитиме частковий характер.

Нагадуємо, що за словами експерта, ринкова вартість світла для населення станом на грудень 2023 року становить десь 8 гривень за кіловат-годину.

Якими будуть субсидії в перший місяць 2024 року

Як повідомляють в Міністерстві соціальної політики, українці у 2024 році матимуть можливість й надалі отримувати державну допомогу у вигляді субсидій для оплати житлово-комунальних послуг.

Зверніть увагу! Втім це зможуть отримувати лише ті, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% від загального доходу сім’ї за місяць.

До слова, у листопаді 2023 року понад 1,7 мільйона домогосподарств отримали субсидії, середній розмір якої становив 1 410 гривень. Крім того, у 2024 році не плануються зміни в системі виплати державної допомоги на оплату комунальних послуг.

Зауважте, що на опалювальний період 2023-2024 розрахунок житлової субсидії ПФУ проводитимуть в автоматичному режимі. Відтак для тих, кому вже призначено житлову субсидію на неопалювальний сезон, не потрібно звертатися додатково. Це стосується й тих, кому нараховують субсидію 0,00 гривень.