Ситуация с электроэнергией
В комментарии 24 Каналу эксперт Богдан Серебренников поделился мнением о том, что в 2024 году вероятно повышение тарифа для населения на электроэнергию произойдет. Он добавил, что это является абсолютной прерогативой правительства.
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Для этого есть объективные предпосылки – рост оптовой цены электричества и сетевых тарифов, которые являются основными составляющими конечной цены электричества для украинцев.
В стране происходит постепенное ослабление гривны и инфляционные процессы, также объективно давящие на цены электричества. Впрочем, скорее всего, очередное повышение тарифа для населения произойдет уже после завершения отопительного периода, весной или летом, и снова будет носить частичный характер.
Кроме того, эксперт Святослав Павлюк рассказал в комментарии 24 Каналу, что ситуация с тарифами на электроэнергию гораздо хуже, чем с ценами на газ. Все потому, что общая добыча в Украине достигает 12 миллиардов кубов газа, а в прошлом году было использовано только 13 миллиардов.
Я думаю, что в отношении тарифов на электроэнергию, где реальная ситуация значительно хуже, все решения будут приниматься быстрее, чем в отношении тарифов на газ. Мы еще можем позволить себе условно "поиграть", потому что большинство газа – собственного изготовления.
Реальная стоимость за свет
Богдан Серебренников объясняет, что рыночная цена на электричество для населения по состоянию на декабрь 2023 года должна составлять около 8 гривен за киловатт-час. Это в 3 раза выше текущего тарифа.
Кроме того, правительство пока в сложной ситуации, говорит эксперт. Не повысить тариф будет означать продолжить неэффективную и недальновидную политику, искажающую рынок и порождающую:
- растущую цепную задолженность,
- сдерживание инвестиций в сектор,
- дает ложные сигналы участникам рынка,
- не стимулирует энергоэффективность.
Хронически заниженные цены всегда носили популистский характер, но они являются миной замедленного действия, последствия которой мы наблюдаем. В долгосрочном периоде такая политика ослабляет энергобезопасность страны и надежность электроснабжения потребителей,
– говорит Серебренников.
Важно добавить, что повышение тарифа важно сопровождать разъяснительной кампанией, а также информированием населения о возможных способах улучшить энергоэффективность бытовых процессов:
- Использование LED ламп,
- Покупка более энергоэффективных бытовых приборов,
- Установка интеллектуальных счетчиков,
- Управление спросом (перенос части автоматизированных бытовых процессов на ночной период, где "ночной" тариф вдвое ниже "дневного").
На сколько может вырасти тариф
Господин Богдан объясняет, что последнее повышение тарифа – до 2,64 гривны – в среднем составило около 75%. Следующее, наиболее вероятно, будет несколько меньше.
Думаю, правительство не позволит пересечь определенную "психологическую" отметку в 4 гривны за один шаг и тариф будет составлять где-то между 3 и 4 гривнами за киловатт-час. В целом полностью реформировать тарифы на электричество для населения в течение 2024 года не удастся и процесс может растянуться на следующие 2 – 3 года,
– отмечает эксперт.
Серебренников советует вернуть блочный тариф, зависящий от месячного объема
электропотребления домохозяйством.
- Например, установить порог примерно в 400 киловатт в час и для домохозяйств, которые потребляют больше этого уровня, установить рыночно оговоренную цену.
- Эта мера не коснется подавляющего большинства украинцев, ведь, по оценкам, 90 – 95% населения потребляют меньше этого уровня.
- Это давало бы населению корректный сигнал относительно реальной рыночной цены на электричество, стимулировало более экономное потребление и энергоэффективность и облегчало дальнейшее реформирование.