Ситуация с электроэнергией

В комментарии 24 Каналу эксперт Богдан Серебренников поделился мнением о том, что в 2024 году вероятно повышение тарифа для населения на электроэнергию произойдет. Он добавил, что это является абсолютной прерогативой правительства.

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Для этого есть объективные предпосылки – рост оптовой цены электричества и сетевых тарифов, которые являются основными составляющими конечной цены электричества для украинцев.

Богдан Серебренников Заместитель директора по исследованиям, аналитический центр DiXI Group В стране происходит постепенное ослабление гривны и инфляционные процессы, также объективно давящие на цены электричества. Впрочем, скорее всего, очередное повышение тарифа для населения произойдет уже после завершения отопительного периода, весной или летом, и снова будет носить частичный характер.

Кроме того, эксперт Святослав Павлюк рассказал в комментарии 24 Каналу, что ситуация с тарифами на электроэнергию гораздо хуже, чем с ценами на газ. Все потому, что общая добыча в Украине достигает 12 миллиардов кубов газа, а в прошлом году было использовано только 13 миллиардов.

Святослав Павлюк Исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Я думаю, что в отношении тарифов на электроэнергию, где реальная ситуация значительно хуже, все решения будут приниматься быстрее, чем в отношении тарифов на газ. Мы еще можем позволить себе условно "поиграть", потому что большинство газа – собственного изготовления.

Реальная стоимость за свет

Богдан Серебренников объясняет, что рыночная цена на электричество для населения по состоянию на декабрь 2023 года должна составлять около 8 гривен за киловатт-час. Это в 3 раза выше текущего тарифа.

Напоминаем, что тариф на электроэнергию для населения на сегодняшний день составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

Кроме того, правительство пока в сложной ситуации, говорит эксперт. Не повысить тариф будет означать продолжить неэффективную и недальновидную политику, искажающую рынок и порождающую:

растущую цепную задолженность,

сдерживание инвестиций в сектор,

дает ложные сигналы участникам рынка,

не стимулирует энергоэффективность.

Хронически заниженные цены всегда носили популистский характер, но они являются миной замедленного действия, последствия которой мы наблюдаем. В долгосрочном периоде такая политика ослабляет энергобезопасность страны и надежность электроснабжения потребителей,

– говорит Серебренников.

Важно добавить, что повышение тарифа важно сопровождать разъяснительной кампанией, а также информированием населения о возможных способах улучшить энергоэффективность бытовых процессов:

Использование LED ламп,

Покупка более энергоэффективных бытовых приборов,

Установка интеллектуальных счетчиков,

Управление спросом (перенос части автоматизированных бытовых процессов на ночной период, где "ночной" тариф вдвое ниже "дневного").

На сколько может вырасти тариф

Господин Богдан объясняет, что последнее повышение тарифа – до 2,64 гривны – в среднем составило около 75%. Следующее, наиболее вероятно, будет несколько меньше.

Думаю, правительство не позволит пересечь определенную "психологическую" отметку в 4 гривны за один шаг и тариф будет составлять где-то между 3 и 4 гривнами за киловатт-час. В целом полностью реформировать тарифы на электричество для населения в течение 2024 года не удастся и процесс может растянуться на следующие 2 – 3 года,

– отмечает эксперт.

Серебренников советует вернуть блочный тариф, зависящий от месячного объема

электропотребления домохозяйством.