Сколько украинцев за границей

По данным Центра экономической стратегии (ЦЭС), число украинцев за границей из-за войны по состоянию на конец июня 2023 года составляет 5,6 – 6,7 миллиона человек. Как объясняют в ведомстве, это на 03 — 0,5 миллиона больше, чем на конец 2022 года.

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Такой рост украинских беженцев за границу связывают с последствиями ударов по энергосистеме Украины зимой 2022 – 2023 годов, усиление ракетных атак в мае и подрыв Каховской ГЭС в начале июня 2023 года.

Интересно, что в прошлом году больше всего украинцев находилось в Польше – почти 1,5 миллиона человек. Впрочем, по состоянию на май 2023 года, по данным Европейской службы статистики, наибольшая цифра беженцев в Германии – 27%. На втором месте – Польша (24%). Далее по списку идут Чехия, Италия и другие.

Из-за полномасштабной войны многие украинцы остаются за границей, именно поэтому они будут праздновать Рождество не в Украине. 24 Канал проанализировал цены в разных странах с помощью сайта Numbeo, чтобы выяснить, во сколько украинцам обойдется накрыть стол на праздники за границей.

Продукты в Германии

Стоимость жизни в Германии в среднем на 115% выше, чем в Украине. Соответственно, цены на продукты тоже существенно отличаются.

Цены на мясо

Мясо стоит едва ли не дороже всего из продуктовой корзины. Поэтому за килограмм говядины в среднем придется отдать 14,88 евро, или 595 гривен, а килограмм куриного филе будет несколько дешевле – 12,50 евро, или 500 гривен.

Молоко и хлеб

За литр молока придется отдать 1,08 евро, это чуть больше 40 гривен. Что касается цен на хлеб, то в Германии они заметно выше, чем в Украине. Следовательно, буханка белого хлеба весом 500 граммов вам обойдется в среднем в 1,90 евро или 76 гривен.

Овощи и фрукты

Если же к мясным блюдам захотите добавить салат и картофель, то рассчитывайте, что за килограмм каждой категории в среднем придется заплатить 60 гривен. Цены в евро выглядят следующим образом: картофель – 1,52 евро, помидоры – 1,69 евро, лук – 1,50 евро.

Что касается фруктов, то цены в Германии выглядят следующим образом: за килограмм бананов придется заплатить 1,48 евро (59 гривен), за апельсины – 2,08 евро (83 гривны), а за яблоки – 2,36 евро (94,4 гривны).

Цены на алкоголь

Бутылка вина среднего ценового сегмента в основном будет стоить 4,99 евро, что эквивалентно почти 200 гривнам. А вот на пиво ценник заметно ниже.

Так бутылка пива от отечественного производителя (0,5 литра) будет стоить 91 цент (это более 36 гривен), а вот за бутылку импортного пива придется заплатить заметно больше. Так 0,3 литра обойдется в 1,59 евро (63,6 гривны).

Любопытно! Продуктовая корзина, которая состоит из кило картофеля, помидор, лука, куриного филе, бананов, апельсин, яблок, буханки и бутылки вина, обойдется украинцам в Германии в 31 евро. По среднему банковскому курсу, по состоянию на 8 декабря, это 1 240 гривен.

Какие цены в Польше

Мясо

В Польше мясо тоже стоит дороже всего. Килограмм куриного филе обойдется в 24,68 злотых. По среднему банковскому курсу, это немного больше, чем 219 гривен. В то же время килограмм говядины стоит почти вдвое больше – 43,91 злотых (это почти 391 гривна).

Стоимость хлеба и молока

Цена за обычный белый хлеб составляет 4,72 злотых, или 42 гривны. Интересно, что за литр молока в Польше придется заплатить даже меньше, чем за хлеб – 3,79 злотых (это немного больше, чем 33 гривны).

Овощи и фрукты

За кило картофеля в Польше придется отдать – 3,11 злотых, или 27,6 гривны. Лук стоит 4,23 злотых, а это 37,6 гривны. В то же время килограмм помидор обойдется дороже всего – 11,21 злотых (почти 100 гривен).

Фрукты в Польше дешевле, чем в Германии. Кило яблок стоит 3,75 злотых, а это 33,3 гривны. Бананы будут дороже – за кило 6,21 злотых (чуть больше 55 гривен), а вот апельсины - 6,67 злотых (более 59 гривен).

Цены на алкоголь

Бутылка вина среднего ценового сегмента к праздничному столу обойдется в 26 злотых (231 гривна), что даже больше, чем в Германии. Бутылка 0,5 литра отечественного пива стоит 4,02 злотых (почти 36 гривен), импортное пиво (бутылка 0,33 литра) – 6,11 злотых (54,3 гривны).

В Польше продуктовая корзина будет стоить на рождественские праздники в среднем где-то 94 злотых. По состоянию на 8 декабря средний банковский курс злотого по отношению к гривне составляет 8,9 гривны. Это почти 890 гривен.

Продуктовая корзина в Чехии

Стоимость мяса

Кило мяса в Чехии колеблется от почти 190 до более 200 крон. Килограмм куриного филе будет в среднем стоить где-то 189 крон, или 304 гривны. Это вдвое больше, чем в Украине. Цена за кило говядины еще дороже – 275 крон (это почти 443 гривны).

Хлеб и молоко

Если к праздничному столу захотите приобрести еще хлеб, то за него придется отдать в среднем 34 кроны (это почти 55 гривен за 500 грамм). А вот за литр молока – 23,32 кроны, или 37,5 гривны.

Овощи и фрукты

Кило картофеля будет на уровне 23 кроны, или 37 гривен, что гораздо дешевле, чем кило помидор. Цена на них составляет около 65 крон (это 104,6 гривны). Лук в среднем стоит 26,6 кроны (это почти 43 гривны).

Что касается фруктов, то дешевле всего бананы, которые стоят за килограмм 36,3 кроны – это 58,4 гривны. Кило яблок обойдется и немного больше, а именно в 36,7 кроны (59 гривен). Самыми дорогими фруктами на столе будут апельсины, их средняя цена составляет 45,56 крон (73,3 гривны).

Алкоголь

За бутылку вина в среднем ценовом сегменте нужно отдать где-то 130 крон (это 209 гривен), за бутылку 0,5 литра отечественного пива – 19,38 кроны (31,2 гривны), а за импортное пиво (бутылка 0,33 литра) – 34,14 кроны (почти 55 гривен).

Напомним! По состоянию на 8 декабря средний банковский курс чешской кроны по отношению к гривне составляет в среднем 1,61 кроны за 1 гривну. Поэтому подытоживая, рождественский стол в Чехии обойдется украинцам в 609 крон, а это чуть больше чем 981 гривна.

Сколько стоят продукты в Италии

Мясо

Как и в остальных странах, мясо в Италии будет занимать самую дорогую позицию в чеке. Следовательно, килограмм куриного филе обойдется в 10,58 евро (423 гривны), говядина – 17,14 евро (685,6 гривны).

Хлеб и молоко

Разница между стоимостью молока и хлеба несущественна. Соответственно литр молока стоит 1,45 евро (58 гривен), а полкило свежего белого хлеба – 2 евро (80 гривен).

Цены на фрукты и овощи

За килограмм помидоров в Италии придется отдать 2,81 евро (это немного больше, чем 112 гривен), за кило картофеля - 1,53 евро (61 гривну), а вот лук самая дешевая – 1,43 евро (57 гривен).

Впрочем, фрукты немного дороже овощей: яблоки – 1,98 евро за килограмм (79 гривен), бананы – 1,88 евро (75 гривен), апельсины – 2,30 евро (92 гривны).

Стоимость алкоголя

Вино в Италии будет дороже, чем в Германии. За бутылку вина среднего ценового сегмента придется отдать 6 евро (это 240 гривен). А вот пиво немного дороже. Следовательно, за пиво отечественное (0,5 литра) и импортное (0,33 литра) нужно будет заплатить 1,49 евро (более 59 гривен) и 2,05 евро (82 гривны) соответственно.

В среднем праздничный стол в Италии обойдется украинцам почти в 32 евро. По среднему банковскому курсу это почти 1 280 гривен.

Как мы считали стоимость продуктов 24 Канал использовал данные сайта Numbeo, который профилируется на оценке стоимости жизни в разных странах мира. Numbeo рассчитывает средние цены на продукты и сервисы на базе данных местных жителей.

Для сравнения мы взяли следующие продукты: куриное филе и говядина, картофель, помидоры, лук, бананы, яблоки и апельсины, хлеб, молоко. А также алкоголь.

Какие зарплаты за границей

Германия

Еще в прошлом году в Миграционной платформе EWL, отвечающая за трудоустройство и сферу работы в Германии, сообщили, что в компании существенно изменили подход к поиску иностранных рабочих.

Обратите внимание! Минимальная зарплата в Германии определяется не ежемесячным доходом, а почасовой оплатой.

Как рассказала РБК-Украина директор по международному развитию миграционной платформы EWL Михалина Селевич, без знания немецкого языка и опыта украинцы могут трудоустроиться, впрочем, это будет работа на производстве или в сфере логистики. Например, на складах, где чаще всего предлагают работу упаковщиков.

За такую работу платят минимальную ставку, а это 12 – 13 евро в час до отчислений. Такая работа не требует знания немецкого языка, поскольку обычно на предприятиях или складах есть люди, которые говорят на украинском и могут быть коммуникаторами между руководством и наемными работниками,

– рассказала она изданию.

А вот, например, курьер для почтового оператора получает 16,03 евро за час до отчислений. Кроме того, в зарплату работникам могут начислять компенсацию за инфляцию в разных размерах – до 190 евро в месяц для курьеров.

Любопытно! Минимальная зарплата в Германии в 2023 году составляет 12 евро в час. Если человек работает по 8 часов ежедневно 5 дней в неделю, то в месяц будет получать где-то немного больше, чем 2 000 евро (где-то 80 тысяч гривен). Средняя зарплата колеблется: водители и продавцы получают от 2,5 тысячи до 2,7 тысячи евро, а врачи и юристы – 5,8 и 6,1 тысячи евро.

Польша

По данным Главного управления статистики (GUS) в Польше, средняя месячная зарплата в секторе предприятий в сентябре 2023 года составила 7 379,88 злотых брутто (без вычета налогов). Это более 66 тысяч гривен по среднему наличному курсу на 8 декабря. В то же время минимальная зарплата составляет немного больше, чем 25 тысяч гривен.

В Миграционной платформе EWL заявили, что в 2024 году в Польше меняются правила оплаты труда рабочих. Следовательно, минимальная заработная плата повысится: в начале января 2024 – до 4 242 злотых (38 тысяч гривен), а впоследствии в июне заработная плата по договору вырастет до 4 300 злотых до отчислений (это почти 38,6 тысячи гривен).

Сейчас больше всего вакансий предлагается в сфере логистики (комплектация и упаковка посылок) – можно заработать от 5 500 до 6 800 злотых без учета налогов (от 49 до 61 тысяч гривен).

Чехия

Опубликованные данные в Czech Statistical Office свидетельствуют о том, что средняя заработная плата в Чехии за III квартал 2023 года составила 42 658 чешских крон. Это по среднему банковскому курсу по состоянию на 8 декабря 68,6 тысячи гривен. В прошлом году сумма была на уровне 39 858 чешских крон (примерно 64 тысячи гривен).