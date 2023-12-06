Насколько вырастет цена на свинину

Сейчас стоимость этого продукта составляет ориентировочно 65 – 68 гривен. Свинина продолжает дешеветь. Только за последние две недели она упала в цене на 10%.

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Ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что цена заготовки мяса также снизилась на 5%. На стоимость мяса влияет, в том числе, и географический фактор.

Средневзвешенная цена заготовки вторую неделю теряет 5% против предыдущей, составив 66,1 гривны за килограмм. К этой отметке тяготеют средние цены на Западе и в Центре, тогда как на Востоке и Юге цены несколько выше,

– говорится в сообщении ассоциации.

По мнению аналитиков, значительно уменьшены объемы поставок продукции из-за рубежа в конце ноября создали тенденции, которые будут продолжаться зимой. Внешнее влияние на закупку будет незначительным.

Ажиотаж перед новогодними праздниками также не повлияет на стоимость свинины. Нужно учесть, что цена продукта формируется через закупочную. Вероятно, во второй половине декабря стоимость мяса может вернуться к прежнему значению.